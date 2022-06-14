Американська автомобільна компанія Tesla значно підвищила ціни на електромобілі по всій своїй лінійці, при цьому деякі моделі подорожчали на 6000 доларів.
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Tesla підняла ціни на всі свої електромобілі
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Додано: Суб 18 чер, 2022 00:14
Tesla підняла ціни на всі свої електромобілі
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Дивися повний текст
Tesla підняла ціни на всі свої електромобілі
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