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Українці годують близько 7
млн чиновників — Федоров

Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
  #<12
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 20:53

Re: Українці годують близько 7 млн чиновників — Федоров

Злые чиновники виноваты во всех бедах.
Наверху скоммуниздили ярд, внизу взяли коробку конфет или пять гривен за ксерокс.
Но вместо того, чтобы взять за яйца ярдокрадов, пиплу вбивают в голову, что он дескать кормит такую массу.
А дабы еще сгустить краски и распылить ответственность, кол-во чиновников мановением руки в статейке утраивается.
В следующий раз врагами выставят учителей, после них врачей, а потом по пенсам-бюджетососам пройдутся.
Пока пипл крутит головой офигевая от наплыва "врагов-кровосисей", пилорама не умолкает.
antey1969
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 22:54

  Ой+ написав:Найсмішніше, що так блудить в цифрах "міністр цифрової трансформації".
Так якби диплом в метро купив чи сфотошопив.
Станом на 1 травня фактична кількість працюючих держслужбовців становить 168 тисяч 176 осіб, близько 75% з них – жінки. https://www.slovoidilo.ua/2022/05/11/no ... erez-vijnu

Заносити до чиновників навіть всіх бюджетників і то не вийде такої цифри - це кожен четвертий від наявної к-ті населення, або більша чатина платників податків.


достойный член зеленой команды, можно было бы много чего написать об этом персонаже, но жалко времени - все равно удалят :)
antikkristall
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