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«Король облігацій» Джеффрі
Гундлах припустив Bitcoin...

«Король облігацій» Джеффрі Гундлах припустив Bitcoin...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:10

«Король облігацій» Джеффрі Гундлах припустив Bitcoin...

Пропонуємо до обговорення:
Глава DoubleLine Capital Джеффрі Гундлах заявив, що його не здивує падіння біткоїну до рівня $10 тис.

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«Король облігацій» Джеффрі Гундлах припустив Bitcoin по $10 тис.
R2
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Повідомлення Додано: Суб 18 чер, 2022 14:10

недавно ж был прогноз по 1 000 000
...как-то непостоянно...
cohan
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Модератори: Ірина_, Модератор

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