Глава DoubleLine Capital Джеффрі Гундлах заявив, що його не здивує падіння біткоїну до рівня $10 тис.
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«Король облігацій» Джеффрі Гундлах припустив Bitcoin по $10 тис.
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Додано: Суб 18 чер, 2022 14:10
«Король облігацій» Джеффрі Гундлах припустив Bitcoin...
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Дивися повний текст
«Король облігацій» Джеффрі Гундлах припустив Bitcoin по $10 тис.
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