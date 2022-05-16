Ціни на бензин у Сполучених Штатах уперше за два місяці підуть униз.
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У США вперше за кілька місяців подешевшав бензин
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Додано: Суб 18 чер, 2022 22:06
У США вперше за кілька місяців подешевшав бензин
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Дивися повний текст
У США вперше за кілька місяців подешевшав бензин
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