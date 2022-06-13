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Що треба врахувати тим, хто
планує купити житло в період...

Що треба врахувати тим, хто планує купити житло в період...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:00

Що треба врахувати тим, хто планує купити житло в період...

Пропонуємо до обговорення:
Тим, хто планує придбати квартиру в новобудові, варто почекати, або хоч вибирати надійних забудовників із великою кількістю зданих в експлуатацію об'єктів.

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Що треба врахувати тим, хто планує купити житло в період воєнного стану
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 10:00

Головне треба рахувати що в житло може попасти ракета або бомба які кидають куда завгодно.
blackwi
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