Тим, хто планує придбати квартиру в новобудові, варто почекати, або хоч вибирати надійних забудовників із великою кількістю зданих в експлуатацію об'єктів.
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Що треба врахувати тим, хто планує купити житло в період воєнного стану
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Додано: Нед 19 чер, 2022 10:00
Що треба врахувати тим, хто планує купити житло в період...
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Дивися повний текст
Що треба врахувати тим, хто планує купити житло в період воєнного стану
Додано: Нед 19 чер, 2022 10:00
Головне треба рахувати що в житло може попасти ракета або бомба які кидають куда завгодно.
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