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Уряд зобов'язав Нафтогаз
спрямувати на виплату...

Уряд зобов'язав Нафтогаз спрямувати на виплату...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 22:54

Уряд зобов'язав Нафтогаз спрямувати на виплату...

Пропонуємо до обговорення:
Кабінет Міністрів зобов'язав НАК "Нафтогаз України" спрямувати на виплату дивідендів до державного бюджету за 2021 рік 95% отриманого прибутку - 12,399 млрд грн.

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Уряд зобов'язав Нафтогаз спрямувати на виплату дивідендів за рік 95% отриманого прибутку
R2
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Повідомлення Додано: Нед 19 чер, 2022 22:54

Наступний крок: обмежити по всім держкомпаніям заробітну плату сумою не більше 30000 грн. Поробили собі бронь від армії, як фахівці стратегічних підприємств та отримують по 100 та 200 тис.зарплату при цьому більшість ховається по санаторіям та "працює" звідти віддалено.
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Модератори: Ірина_, Модератор

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