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Здам в оренду сертифікат КУА
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Резюме фахівців фінансових спеціальностей: бухгалтер, програміст в банк, економіст. Пошук персоналу і співробітників в банк, а також у фінансові компанії.
Додано: Сер 22 чер, 2022 09:35
Здам в оренду сертифікат фахівця на управління активами інституційних інвесторів (управління активами). Дійсний до жовтня 2023 р. Можливо з офіційним працевлаштуванням та довгостроково.
Контакти - 050 783 58 09, Владислава.
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