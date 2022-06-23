Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 22 чер, 2022 11:55
холява написав:
Приехал на один день в увольнение ,Получил боевую сотку и купил...
Сьогодні отримали "бойову сотку"?
Бо нам ще премія не приходила!(теж вже має бути "сотка")
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Додано: Сер 22 чер, 2022 11:57
Успіх написав: холява написав:
Приехал на один день в увольнение ,Получил боевую сотку и купил...
Сьогодні отримали "бойову сотку"?
Бо нам ще премія не приходила!(теж вже має бути "сотка")
Привет УСПИХ!
Она висела на счету , почти 20 дней .
холява
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Додано: Сер 22 чер, 2022 14:38
Успіх написав: холява написав:
Приехал на один день в увольнение ,Получил боевую сотку и купил...
Сьогодні отримали "бойову сотку"?
Бо нам ще премія не приходила!(теж вже має бути "сотка")
https://www.pravda.com.ua/columns/2022/06/21/7353828/
greenozon
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Додано: Сер 22 чер, 2022 18:05
Ці хоч яким боком?..
співробітникам Служби судової охорони
Лісники, мабуть, заслуговують на доплати більше на три порядки, ніж ті персонажі.
centurionus
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Додано: Чет 23 чер, 2022 09:26
холява написав: Успіх написав: холява написав:
Приехал на один день в увольнение ,Получил боевую сотку и купил...
Сьогодні отримали "бойову сотку"?
Бо нам ще премія не приходила!(теж вже має бути "сотка")
Привет УСПИХ!
Она висела на счету , почти 20 дней .
на какой банк получаете? сами выбираете банк или говорят какой
Олежан
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Додано: Чет 23 чер, 2022 09:30
Успіх написав:
Що там - станок не встигає друкувати гривню)) що виплати(премію) військовим затримують?
Гривна уже на складах краской благоухает.
Но эшелоны с валютой, в которую тут же по полной вкладываются герои, еще в пути, приходится то и дело товарняки с солярой и техникой пропускать.
antey1969
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Додано: Чет 23 чер, 2022 10:03
Олежан написав:
на какой банк получаете? сами выбираете банк или говорят какой
Можна я відповім?))
У військовій частині нам сказали, що можна будь-який банк обрати на свій смак, але тоді в анкеті потрібно повністю вказати всі реквізити свого банку/рахунку!
А якщо Ощад, чи Приват - то в анкеті пишете лише назву банку і все - жодних реквізитів!
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Додано: Чет 23 чер, 2022 10:11
antey1969 написав: Успіх написав:
Що там - станок не встигає друкувати гривню)) що виплати(премію) військовим затримують?
Гривна уже на складах краской благоухает.
Но эшелоны с валютой, в которую тут же по полной вкладываются герои, еще в пути, приходится то и дело товарняки с солярой и техникой пропускать.
Ешелони з валютою - можуть почекати
А от товарняки з технікою нехай пропускають без перестанку!
Ну і самукрасиву можна ж циферками порозкидати по рахунках воїнів...
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Додано: Чет 23 чер, 2022 10:34
Успіх написав:
Так - даю всім "свисток"!!!
Прийшла військова премія!
Тепер поспостерігаємо за курсом
якщо не секрет скільки вийшло і скільки днів на передку був?
Олежан
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Додано: Чет 23 чер, 2022 11:13
Олежан написав: Успіх написав:
Так - даю всім "свисток"!!!
Прийшла військова премія!
Тепер поспостерігаємо за курсом
якщо не секрет скільки вийшло і скільки днів на передку був?
На передку/на вогневій був десь 17-18днів
Але нам тут рахують по повній(бо вся область - ЗБД)
Прийшло 98500 - не повна "сотка", мабуть тому що податок зняли, чи це те, що приходить на "картку для виплат"?
Бо і "30К" - теж приходило отак >>> 29550
Успіх
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