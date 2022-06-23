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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #12>
Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 11:55

Виплати військовим під час війни

  холява написав:Приехал на один день в увольнение ,Получил боевую сотку и купил...

Сьогодні отримали "бойову сотку"?
Бо нам ще премія не приходила!(теж вже має бути "сотка")
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 11:57

  Успіх написав:
  холява написав:Приехал на один день в увольнение ,Получил боевую сотку и купил...

Сьогодні отримали "бойову сотку"?
Бо нам ще премія не приходила!(теж вже має бути "сотка")


Привет УСПИХ!
Она висела на счету , почти 20 дней .
холява
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 14:38

  Успіх написав:
  холява написав:Приехал на один день в увольнение ,Получил боевую сотку и купил...

Сьогодні отримали "бойову сотку"?
Бо нам ще премія не приходила!(теж вже має бути "сотка")

https://www.pravda.com.ua/columns/2022/06/21/7353828/
greenozon
 
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Повідомлення Додано: Сер 22 чер, 2022 18:05


Ці хоч яким боком?.. :?
співробітникам Служби судової охорони

Лісники, мабуть, заслуговують на доплати більше на три порядки, ніж ті персонажі.
centurionus
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 09:26

  холява написав:
  Успіх написав:
  холява написав:Приехал на один день в увольнение ,Получил боевую сотку и купил...

Сьогодні отримали "бойову сотку"?
Бо нам ще премія не приходила!(теж вже має бути "сотка")


Привет УСПИХ!
Она висела на счету , почти 20 дней .

на какой банк получаете? сами выбираете банк или говорят какой
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 09:30

  Успіх написав:Що там - станок не встигає друкувати гривню)) що виплати(премію) військовим затримують?

Гривна уже на складах краской благоухает.
Но эшелоны с валютой, в которую тут же по полной вкладываются герои, еще в пути, приходится то и дело товарняки с солярой и техникой пропускать.
antey1969
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 10:03

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Олежан написав:на какой банк получаете? сами выбираете банк или говорят какой

Можна я відповім?))

У військовій частині нам сказали, що можна будь-який банк обрати на свій смак, але тоді в анкеті потрібно повністю вказати всі реквізити свого банку/рахунку!
А якщо Ощад, чи Приват - то в анкеті пишете лише назву банку і все - жодних реквізитів!
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 10:11

Швидше трава росте/равлик повзе - ніж техніку пересилають...

  antey1969 написав:
  Успіх написав:Що там - станок не встигає друкувати гривню)) що виплати(премію) військовим затримують?

Гривна уже на складах краской благоухает.
Но эшелоны с валютой, в которую тут же по полной вкладываются герои, еще в пути, приходится то и дело товарняки с солярой и техникой пропускать.

Ешелони з валютою - можуть почекати ;)
А от товарняки з технікою нехай пропускають без перестанку!

Ну і самукрасиву можна ж циферками порозкидати по рахунках воїнів... :D
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 10:34

  Успіх написав:Так - даю всім "свисток"!!!
Прийшла військова премія!

Тепер поспостерігаємо за курсом ;)

якщо не секрет скільки вийшло і скільки днів на передку був?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 11:13

А успіх завжди там, де ним вміють ділитись!©

  Олежан написав:
  Успіх написав:Так - даю всім "свисток"!!!
Прийшла військова премія!

Тепер поспостерігаємо за курсом ;)

якщо не секрет скільки вийшло і скільки днів на передку був?

На передку/на вогневій був десь 17-18днів
Але нам тут рахують по повній(бо вся область - ЗБД)
Прийшло 98500 - не повна "сотка", мабуть тому що податок зняли, чи це те, що приходить на "картку для виплат"?
Бо і "30К" - теж приходило отак >>> 29550
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