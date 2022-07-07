Виплати військовим під час війни

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на тему Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.

#<123 Додано: Сер 06 лип, 2022 18:40 BIGor написав: Вроде ж на передовой обещали платить 100 кгрн - это 3390 дол. ИТ-шники если медиану 2000-2500 дол. получают - уже будет хорошо. Вроде ж на передовой обещали платить 100 кгрн - это 3390 дол. ИТ-шники если медиану 2000-2500 дол. получают - уже будет хорошо.

Не на передовой, а во время участия в активных боевых действиях. Сложно сказать что под это подпадает. А если действия не активные, то только 30к. Не на передовой, а во время участия в активных боевых действиях. Сложно сказать что под это подпадает. А если действия не активные, то только 30к. moveton

Повідомлень: 2157 З нами з: 23.03.18 Подякував: 9 раз. Подякували: 196 раз. Профіль ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лип, 2022 13:20

Новини БізнесЦензор Влада

пенсия,зарплата,военные

Верховна Рада скасувала обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.



Відповідну поправку депутати врахували під час прийняття у другому читанні законопроєкту №7251 ще 1 липня, наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському Джерело: https://biz.censor.net/n3352672 "Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованимиНовини БізнесЦензор Владапенсия,зарплата,военныеВерховна Рада скасувала обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.Відповідну поправку депутати врахували під час прийняття у другому читанні законопроєкту №7251 ще 1 липня, наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському Джерело: Evgeny 1 Форумчанин року Повідомлень: 38341 З нами з: 03.10.11 Подякував: 3704 раз. Подякували: 11741 раз. Профіль 52 27 2 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лип, 2022 13:22 Evgeny написав: "Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованими

Новини БізнесЦензор Влада

пенсия,зарплата,военные

Верховна Рада скасувала обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.



Відповідну поправку депутати врахували під час прийняття у другому читанні законопроєкту №7251 ще 1 липня, наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському Джерело: https://biz.censor.net/n3352672 "Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованимиНовини БізнесЦензор Владапенсия,зарплата,военныеВерховна Рада скасувала обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.Відповідну поправку депутати врахували під час прийняття у другому читанні законопроєкту №7251 ще 1 липня, наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському Джерело:

сняли нагрузку с бизнеса

ведь гос-во платит достойную зп сняли нагрузку с бизнесаведь гос-во платит достойную зп Олежан Повідомлень: 749 З нами з: 01.12.20 Подякував: 15 раз. Подякували: 75 раз. Профіль 2 ВідповістиЦитата Додано: Чет 07 лип, 2022 13:29 Олежан написав: Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованими

...

сняли нагрузку с бизнеса

ведь гос-во платит достойную зп Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованими...сняли нагрузку с бизнесаведь гос-во платит достойную зп

да, нам было немного напряжно в это время платить 3млн в месяц военнослужащим, хоть и не жалко. Просто с начала войны мы создали свой целевой фонд, из которого по запросу передавали воюющим коллегам или членам семей оборудование, амуницию и прочее. да, нам было немного напряжно в это время платить 3млн в месяц военнослужащим, хоть и не жалко. Просто с начала войны мы создали свой целевой фонд, из которого по запросу передавали воюющим коллегам или членам семей оборудование, амуницию и прочее. sequence Повідомлень: 6631 З нами з: 29.12.15 Подякував: 1964 раз. Подякували: 1797 раз. Профіль 1 ВідповістиЦитата #<123 Форум: Оберіть форум ------------------ Найбільш цікаве на форумі - вибір редактора Вибір редакції Найбільш цікаве на форумі Всі опитування від Finance.ua Персональні Фінанси Акційні пропозиції банків та компаній Лайфхаки. Корисні поради Кредити в банках та мікрокредити Банківські депозити Страхування Туризм - подорожі Україною та світом Ринок нерухомості Кредитні та платіжні картки Народні рейтинги: Банки, Страхові Компанії та КУА Обслуговування в українських банках (гарне і погане) Банки Банкрути Обслуговування в українських страхових компаніях (гарне і погане) Розміщення коштів у КУА (довірити чи ні) Персональні інвестиції Рейтинг українських забудовників Валюта Валютний ринок Курси валют у твоєму місті Forex Залучення та розміщення коштів Залучення коштів Розміщення коштів Інше розміщення вільних коштів та активів ПІФи, КІФи, ВІФи та інші Кредитні спілки та інше Банківські метали та Інвестиційні монети Ринок банківських металів Ринок інвестиційних монет Фондовий ринок: цінні папери, індекси, емітенти та інше Міжнародний фондовий ринок Фондовий ринок Основи інвестування Аналітика Галузі та Емітенти Інтернет-трейдинг Казна: бюджет, податки, пенсійний фонд та інше Пенсійна реформа Податки та Оподаткування, Державний бюджет Державний бюджет України Макроекономіка України. Політика та гроші Політика та гроші Все про гроші: інші фінансові ринки та послуги ФінТех та Платіжні системи Ринок банківських послуг Світова економіка Обговорення статей Відео-новини Автомобілі в Україні та світі Галузі економіки Нумізматика та Боністика Фінансові афери та кримінал Інше/Різне/Цікаве Ф'ючерси та Опціони Аудит та бухгалтерський облік Тлумачення економічних термінів (народне) Купюри країн Світу (обговорюємо та застерігаємо) Форуми Дяді Саші та інших авторів Підсумки: енергетика Підсумки: світовий фондовий ринок Підсумки: валюта Підсумки: прогнози Персональні теми форумчан Обираємо новобудови у передмісті Києва Теревеньки на фінансовій кухні - Олександр Охріменко Страсті по Сахаліну Ринок праці: резюме, вакансії та освіта Вакансії Резюме Де і Як шукати роботу? Експертна думка Інші питання про роботу Трудові правовідносини Освіта в Україні та світі Портал Finance.UA: підтримка, події, новини Підтримка і супровід (SUPPORT) Конкурси на Finance.UA Новини Finance.UA Інтернет-маркетинг в банківському секторі HOME.FINANCE.UA - домашня бухгалтерія Як користуватися сайтом Відеоінтерв`ю Подкасти Архіви Архіви Народні рейтинги Архіви Валютний ринок Архіви Депозити Архіви Банківські метали Архіви Фондовий ринок Архіви все про гроші Архіви інше Новини нафтогазу, значення та акценти Пізня вечеря з Фунтиком Будівельник завжди правий Підсумки: Відео Макропосиденьки в alyakа Експертна думка + Додати

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