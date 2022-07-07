Виплати військовим під час війни

Не на передовой, а во время участия в активных боевых действиях. Сложно сказать что под это подпадает. А если действия не активные, то только 30к.
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Додано: Сер 06 лип, 2022 18:40
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:20
"Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованими
Новини БізнесЦензор Влада
пенсия,зарплата,военные
Верховна Рада скасувала обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.
Відповідну поправку депутати врахували під час прийняття у другому читанні законопроєкту №7251 ще 1 липня, наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському Джерело:
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:22
сняли нагрузку с бизнеса
ведь гос-во платит достойную зп
Додано: Чет 07 лип, 2022 13:29
да, нам было немного напряжно в это время платить 3млн в месяц военнослужащим, хоть и не жалко. Просто с начала войны мы создали свой целевой фонд, из которого по запросу передавали воюющим коллегам или членам семей оборудование, амуницию и прочее.
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