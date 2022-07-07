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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<123
Повідомлення Додано: Сер 06 лип, 2022 18:40

  BIGor написав:Вроде ж на передовой обещали платить 100 кгрн - это 3390 дол. ИТ-шники если медиану 2000-2500 дол. получают - уже будет хорошо.

Не на передовой, а во время участия в активных боевых действиях. Сложно сказать что под это подпадает. А если действия не активные, то только 30к.
moveton
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:20

"Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованими
Новини БізнесЦензор Влада
пенсия,зарплата,военные
Верховна Рада скасувала обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.

Відповідну поправку депутати врахували під час прийняття у другому читанні законопроєкту №7251 ще 1 липня, наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському Джерело: https://biz.censor.net/n3352672
Evgeny
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:22

  Evgeny написав:"Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованими
Новини БізнесЦензор Влада
пенсия,зарплата,военные
Верховна Рада скасувала обов’язок роботодавців виплачувати середню заробітну плату на час призову в особливий період працівникам, призваними на службу під час мобілізації.

Відповідну поправку депутати врахували під час прийняття у другому читанні законопроєкту №7251 ще 1 липня, наразі документ направлено на підпис президенту Володимиру Зеленському Джерело: https://biz.censor.net/n3352672

сняли нагрузку с бизнеса
ведь гос-во платит достойную зп
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Чет 07 лип, 2022 13:29

  Олежан написав:Слуги народу" скасували обов’язок роботодавців платити зарплату мобілізованими
...
сняли нагрузку с бизнеса
ведь гос-во платит достойную зп

да, нам было немного напряжно в это время платить 3млн в месяц военнослужащим, хоть и не жалко. Просто с начала войны мы создали свой целевой фонд, из которого по запросу передавали воюющим коллегам или членам семей оборудование, амуницию и прочее.
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