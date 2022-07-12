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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 3456
Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 22:49

  Zebra написав:Другого выхода нет. Мобилизация никакая. Сколотить и содержать регулярно редеющую на фронтах армию можно только высокой премией. Орков раз в 5 больше, а не 70-80 тысяч.


Нет там никаких в 5 раз больше..Наоборот,у нас численное превосходство в живой силе,хотя при наступлении,должно быть как раз наоборот в соотношении 1к 4-5.Вот в технике-тут совершенная печаль,качество лучше,но меньше в разы. А какого х.. извинияюсь,мы с армией примерно в 260тыс уже третий месяц контратакуем в противоположном направлении,это большой вопрос,в частности к руководству страны и командующего,умудрившихся так бездарно проср... фронт в Луганской области.В этой стране куда ни ткни,везде вместо голов одни ж....Сначала говорят и обещают-потом думают и считают.Курс считаю и так удерживается на весьма оптимистичной ноте,благодаря поддержке Запада со всех сторон.Если эта нить истончится или прервется,благодаря вот таким вот скандалам из за Ермаков и Татаровых,будет печаль дикая,даже не рискну предположить цифер что можно будет увидать на обменниках.
osafly
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 23:22

Кучинелли, без перемоги все втрачає свій сенс й країни не буде. Краще вже гроші позичати чи випрошувати й вливати військовим ніж програти. Але ж ніхто не знає майбутнього. Хоч у мене і є значна віра у перемогу але її ціну навіть не пробую уявити бо це пусте (тлінь).
ST_11
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Повідомлення Додано: Пон 11 лип, 2022 23:30

Re: Валютный рынок в контексте ДС

  osafly написав:А какого х.. извинияюсь,мы с армией примерно в 260тыс уже третий месяц контратакуем в противоположном направлении,это большой вопрос,

У вас сложности восприятия информации. Вы сравниваете всю армию Украины (с ВВУЗами, базами хранения, складами, штабами, бухгалтерами и финуправлениями) с ударной групировкой оркоармии. Вы тогда тоже берите у нашей армии только ударную группировку. Без бухгалтеров и прочих бестолковых военных юрЫстов.

  vladimir07 написав:Эти категории началом войны в любых/всех областях также получают надбавку 30 тыс. ?

Да. Увы. Даже на блокпосту в Хусте.
Hotab
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 06:00

  vladimir07 написав:
  ryabchenko2 написав: мвд, пожарные и прочие в тылу 900 тыс * 45 тыс = 40,5 млрд. грн.

Эти категории началом войны в любых/всех областях также получают надбавку 30 тыс. ?

ЗЫ. Известный обозреватель А. называл цифру погибших воинов 10тыс.

В моїй локації на ЗУ цифра загинувших 0,1% від чисельності населення (1 на 1000 облікованих жителів). Можливо це вище середнього, бо і наша війс.частина і ТРО були в найгарячіших точках, але...
Щодо виплат, то є деякі сумніви, що виплачують всім все і швидко:
Ось у Чернігові інше ставлення. Там не шанують «азовців» і їхні родини, відношення буває байдужим і навіть грубим. Особливо від жіночок в канцеляріях. Приходить мама загиблого, а вони на неї фиркають і пхенькають. Деякі думають, що ми всі по 15 мільйонів отримали, і фантазують, куди витрачаємо.
Ми на ці 15 мільйонів навіть не розраховуємо, ніхто не вірить в їхню реальність. https://kp.ua/ua/life/a651639-vdova-bij ... ikh-jak-mi
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Повідомлення Додано: Вів 12 лип, 2022 06:50

Все буде добре! Все буде УСПІХ! Все буде Україна!©®™

Добре, що хоть тут більше людей дратують "тилові 30К", ніж "вогневі 100К"!
Бо я, зразу ж, після першого тижня на вогневій, дійшов висновку, що - "КРАЩЕ отримувати 30К в тилу, ніж 100К на передку!" ;)
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Повідомлення Додано: Чет 14 лип, 2022 14:11

ДумайТЕ! ДійТЕ! БагатійТЕ!©)))

  Captain Obvious написав:На чем летим?
Военные скупаются?

Так "нєма за цо?!" :mrgreen:
НЕ великі зарплати - ще не всім дали(нашому дивізіону ще НЕ дали), а жирненькі премії - то ще й не скоро будуть(десь через тиждень-два)
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:09

Нєма цо і нєма за цо!)))

  Andrey2512 написав:Всё, откат?)

Звичайно, що так))
За що купляти долярчики?))
Зарплати ще немає за червень, а сьогодні вже половина липня :!:
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:12

  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:Всё, откат?)

Звичайно, що так))
За що купляти долярчики?))
Зарплати ще немає за червень, а сьогодні вже половина липня :!:

А что ваш начфин говорит на вопрос где денежное обеспечение за июнь?
alfredhaos
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Повідомлення Додано: П'ят 15 лип, 2022 14:30

  alfredhaos написав:
  Успіх написав:
  Andrey2512 написав:Всё, откат?)

Звичайно, що так))
За що купляти долярчики?))
Зарплати ще немає за червень, а сьогодні вже половина липня :!:

А что ваш начфин говорит на вопрос где денежное обеспечение за июнь?

До нього - далеко))
А наші командири кажуть, що трохи буде затримка... :roll:
Плять! Ну це ж не місячні! :mrgreen: :lol:
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