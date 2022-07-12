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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 23 лип, 2022 07:51
Кучинелли , файні хлопці в теробороні Хмельницького будуть там стояти за 14 т грн? Сумніваюсь. Але рішення таки вірне.
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Hotab
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