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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 4567
Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 07:51

Кучинелли , файні хлопці в теробороні Хмельницького будуть там стояти за 14 т грн? Сумніваюсь. Але рішення таки вірне.
Hotab
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 10:00

Re: Виплати військовим під час війни

  Hotab написав:файні хлопці в теробороні Хмельницького будуть там стояти за 14 т грн? Сумніваюсь. Але рішення таки вірне.

Якщо хлопці ТРО громади, то вони стоять взагалі на ентузіазмі і мізерній підтримці. Якщо ТРО ЗСУ, то в них контракт мінімум на 3 роки і вони можуть бути зовсім не на місці. От в нас сьогодні по ТРО знову двоє летальних.
А по грошах, то якщо розкидати всі витрати на війну скажімо за місяць, на реальну к-ть тільки ліквідованих ворогів, не рахуючи інших здобутків типу техніки і ранених, то отримаємо десь понад 50 млн. за одного закатрупленого. Крайньо дорого.
Ой+
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Повідомлення Додано: Суб 23 лип, 2022 11:05

  Hotab написав:Кучинелли , файні хлопці в теробороні Хмельницького будуть там стояти за 14 т грн? Сумніваюсь. Але рішення таки вірне.

Ты ж сам писал, что на КПП на Западе, получают те же премии.И я знаю, кто получает, и что они за это делают - бред, умывальники и унитазы чинят и обновляют.
И дело даже не в этом.Почему семья получателя сможет себе позволить и питание и услуги и высокую коммуналку.А остальные люди ничем не хуже будут в ж опе.Пенсионеры с 2-3К, работяги с 6-8К...и солдат в ТЫЛУ с 44К.Не ну пистец просто. :mrgreen:
ПС против боевых ничего не имею против.
Кучинелли
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