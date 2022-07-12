Виплати військовим під час війни

Додано: Суб 23 лип, 2022 11:48

Ой+ написав: Якщо хлопці ТРО громади Якщо хлопці ТРО громади

Я не розумію навіщо вони там. Ці ТРО громади.Але я поки був у відпустці, надивився на тро зсу подалі від фронту. На блокпосту стоїть місцевий бомонд: сини начальників, місцеві підприємці, ті, у кого зв'язки з комісаріатом і т.д. Отримують (отримували, виходить... вже все) космічні гроші , як для депресивних містечок на відстані 100 км від обласного центру), часто бухі. Влаштуватись туди неможливо, тільки своїх беруть. Щоб не потрапити на фронт успішно розпихали повістки бідним сільським хлопцям, план виконали і стоять там на БП далі за 44 тисячі , працюючи доба через 2.У жодного нема ні "фізики", ні вмінь управлятись зі зброєю.А, іще!! З трьох в'їздів до містечка блокпост є лише на одному. Від чого він рятує? Яку функцію виконує?? Це вже не кажучи, що перед самим БП є об'їзд блокпоста через житлову зону.Але можете вважати , що це у мене щось особисте до них, я зараз дам привід так думати.Я майже щодня у відпустці бігав крос, так:1. я більше нікого не бачив, щоб бігали. На-ки воно кому потрібно.2. Щось намагались мені розказувати, що через блокпост не можна бігати. Щоправда підтвердити свої слова хоча б якимись керівними документами вони не змогли. Тому були відправлені за кораблем.