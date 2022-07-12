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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Суб 23 лип, 2022 07:51
Кучинелли , файні хлопці в теробороні Хмельницького будуть там стояти за 14 т грн? Сумніваюсь. Але рішення таки вірне.
Додано: Суб 23 лип, 2022 10:00
Re: Виплати військовим під час війни
Якщо хлопці ТРО громади, то вони стоять взагалі на ентузіазмі і мізерній підтримці. Якщо ТРО ЗСУ, то в них контракт мінімум на 3 роки і вони можуть бути зовсім не на місці. От в нас сьогодні по ТРО знову двоє летальних.
А по грошах, то якщо розкидати всі витрати на війну скажімо за місяць, на реальну к-ть тільки ліквідованих ворогів, не рахуючи інших здобутків типу техніки і ранених, то отримаємо десь понад 50 млн. за одного закатрупленого. Крайньо дорого.
Додано: Суб 23 лип, 2022 11:05
Ты ж сам писал, что на КПП на Западе, получают те же премии.И я знаю, кто получает, и что они за это делают - бред, умывальники и унитазы чинят и обновляют.
И дело даже не в этом.Почему семья получателя сможет себе позволить и питание и услуги и высокую коммуналку.А остальные люди ничем не хуже будут в ж опе.Пенсионеры с 2-3К, работяги с 6-8К...и солдат в ТЫЛУ с 44К.Не ну пистец просто.
ПС против боевых ничего не имею против.
Додано: Суб 23 лип, 2022 11:48
Re: Виплати військовим під час війни
Я не розумію навіщо вони там. Ці ТРО громади.
Але я поки був у відпустці, надивився на тро зсу подалі від фронту. На блокпосту стоїть місцевий бомонд: сини начальників, місцеві підприємці, ті, у кого зв'язки з комісаріатом і т.д. Отримують (отримували, виходить... вже все) космічні гроші , як для депресивних містечок на відстані 100 км від обласного центру), часто бухі. Влаштуватись туди неможливо, тільки своїх беруть. Щоб не потрапити на фронт успішно розпихали повістки бідним сільським хлопцям, план виконали і стоять там на БП далі за 44 тисячі , працюючи доба через 2.
У жодного нема ні "фізики", ні вмінь управлятись зі зброєю.
А, іще!! З трьох в'їздів до містечка блокпост є лише на одному. Від чого він рятує? Яку функцію виконує?? Це вже не кажучи, що перед самим БП є об'їзд блокпоста через житлову зону.
Але можете вважати , що це у мене щось особисте до них, я зараз дам привід так думати.
Я майже щодня у відпустці бігав крос, так:
1. я більше нікого не бачив, щоб бігали. На-ки воно кому потрібно.
2. Щось намагались мені розказувати, що через блокпост не можна бігати. Щоправда підтвердити свої слова хоча б якимись керівними документами вони не змогли. Тому були відправлені за кораблем.
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