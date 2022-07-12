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Виплати військовим
під час війни

Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:49

  Успіх написав:Ну що ж - нарешті прийшла зарплата(14К) - це за червень!
Цього разу ще щось на ~ 100грн більше прийшло, ніж минулого))

Тепер чекаємо на премію(100К) і -
ШАНОВНІ БАНКИ!
Дозвольте і нам(військовим) взяти участь у челенжі - "відкрий доларове депо на 3міс.!" :mrgreen:
Зробіть так, щоб можна було таке депо відкривати ОН-ЛАЙН!!! :mrgreen:

п.с.
Приватбанк - в тебе найбільше шансів "зробити всіх разом!" :mrgreen:
ДумайТЕ!© :lol:

"на ~ 100грн більше прийшло, ніж минулого" - это индексация инфляционная.
Сам депо можно онлайн открыть, мне разрешили в аккорде.
Но перед этим, нужно подписать заявку, по которой за гривну с текущего гривневого счета покупают на межбанке доллар, который оказывается на долларовом текущем счете. Вот этот этап нужно автоматизировать, но никто этим заниматься не будет, т.к. вероятно скоро прикроют эту схему. И так на текущий момент уже около 5 % разрыв между приемом в обменке и покупкой по акции...
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:00

Re: Виплати військовим під час війни

  Успіх написав:Цього разу ще щось на ~ 100грн більше прийшло, ніж минулого))

попросять повернути, або зроблять перерахунок на наступні місяці
Forkop
 
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