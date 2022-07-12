|
|
|
Виплати військовим під час війни
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 26 лип, 2022 17:49
Успіх написав:
Ну що ж - нарешті прийшла зарплата(14К) - це за червень!
Цього разу ще щось на ~ 100грн більше прийшло, ніж минулого))
Тепер чекаємо на премію(100К) і -
ШАНОВНІ БАНКИ!
Дозвольте і нам(військовим) взяти участь у челенжі - "відкрий доларове депо на 3міс.!"
Зробіть так, щоб можна було таке депо відкривати ОН-ЛАЙН!!!
п.с.
Приватбанк - в тебе найбільше шансів "зробити всіх разом!"
ДумайТЕ!©
"на ~ 100грн більше прийшло, ніж минулого" - это индексация инфляционная.
Сам депо можно онлайн открыть, мне разрешили в аккорде.
Но перед этим, нужно подписать заявку, по которой за гривну с текущего гривневого счета покупают на межбанке доллар, который оказывается на долларовом текущем счете. Вот этот этап нужно автоматизировать, но никто этим заниматься не будет, т.к. вероятно скоро прикроют эту схему. И так на текущий момент уже около 5 % разрыв между приемом в обменке и покупкой по акции...
-
citramon
-
-
- Повідомлень: 552
- З нами з: 30.07.13
- Подякував: 15 раз.
- Подякували: 26 раз.
-
- Профіль
-
Додано: Сер 27 лип, 2022 11:00
Успіх написав:
Цього разу ще щось на ~ 100грн більше прийшло, ніж минулого))
попросять повернути, або зроблять перерахунок на наступні місяці
-
Forkop
-
-
- Повідомлень: 172
- З нами з: 04.03.14
- Подякував: 4 раз.
- Подякували: 41 раз.
-
- Профіль
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 2 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор
|
Схожі теми
|
|53
|1120
|
|