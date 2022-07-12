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Виплати військовим
під час війни

Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 5678
Повідомлення Додано: Вів 26 лип, 2022 17:49

  Успіх написав:Ну що ж - нарешті прийшла зарплата(14К) - це за червень!
Цього разу ще щось на ~ 100грн більше прийшло, ніж минулого))

Тепер чекаємо на премію(100К) і -
ШАНОВНІ БАНКИ!
Дозвольте і нам(військовим) взяти участь у челенжі - "відкрий доларове депо на 3міс.!" :mrgreen:
Зробіть так, щоб можна було таке депо відкривати ОН-ЛАЙН!!! :mrgreen:

п.с.
Приватбанк - в тебе найбільше шансів "зробити всіх разом!" :mrgreen:
ДумайТЕ!© :lol:

"на ~ 100грн більше прийшло, ніж минулого" - это индексация инфляционная.
Сам депо можно онлайн открыть, мне разрешили в аккорде.
Но перед этим, нужно подписать заявку, по которой за гривну с текущего гривневого счета покупают на межбанке доллар, который оказывается на долларовом текущем счете. Вот этот этап нужно автоматизировать, но никто этим заниматься не будет, т.к. вероятно скоро прикроют эту схему. И так на текущий момент уже около 5 % разрыв между приемом в обменке и покупкой по акции...
citramon
 
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Повідомлення Додано: Сер 27 лип, 2022 11:00

Re: Виплати військовим під час війни

  Успіх написав:Цього разу ще щось на ~ 100грн більше прийшло, ніж минулого))

попросять повернути, або зроблять перерахунок на наступні місяці
Forkop
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:46

  Успіх написав:
  kryminalist написав:то ще виявляється військовим не виплатили бойові за травень-червень. А що буде з курсом, коли ці мільярди попадуть одномоментно на ринок? не секрет що добра половина військових конвертує зарплату в валюту

За травень??? Такого не чув!
А за червень, то... то от буквально 20хв тому - прийшли всім смс-ки ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D

В пятницу вечером?
Чтобы банковские отделения закрыться успели))).
Обменки до понедельника будут осваивать боевые безраздельно.
antey1969
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 16:57

  antey1969 написав:..
Обменки до понедельника будут осваивать боевые безраздельно.

штурм обменок ВСУ практически гарантирован, на фоне ежедневного роста.
sequence
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:03

У меня маячок по зарплате ВСУ мой сосед. Как только на карту ему падают деньги, то сразу начинает мне звонить по 100раз в день и расспрашивать про цены, то на смартфоны, то на водонагр., то на пласт. окна. Дол. не покупает, технику не покупает, просто звонит типа отметится, что он получил грн.)) Сегодня звонки от него начались в 12.30))
Игорь Алексеевич
 
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Повідомлення Додано: П'ят 29 лип, 2022 17:41

  Успіх написав:
  kryminalist написав:то ще виявляється військовим не виплатили бойові за травень-червень. А що буде з курсом, коли ці мільярди попадуть одномоментно на ринок? не секрет що добра половина військових конвертує зарплату в валюту

За травень??? Такого не чув!
А за червень, то... то от буквально 20хв тому - прийшли всім смс-ки ;)
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D

Ага, всім :D
Нема :(
unicdima
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