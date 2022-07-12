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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:09

  Ой+ написав:Якщо Генштаб за останній місяць дає менше 5 тис. знищених ворогів, а виплати тільки особововому складу більше 50 млрд, то вартість одного ворога понад 10 млйн тільки на зарплату, ще 5 млйн на зброю і ще купка від союзників.

Ось тільки ця "купка від союзників" за вартістю перевищує і зарплату, і наші всі інші витрати.

Та й ліквідації росіян – це скоріше бонус, їх ще нарожають. А от вартість ліквідованої техніки і бк перевищує всі наші витрати на порядок, згадайте лише аеродроми за останній місяць.
zerocool
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