Виплати військовим під час війни

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Ой+ написав:Якщо Генштаб за останній місяць дає менше 5 тис. знищених ворогів, а виплати тільки особововому складу більше 50 млрд, то вартість одного ворога понад 10 млйн тільки на зарплату, ще 5 млйн на зброю і ще купка від союзників.
Ось тільки ця "купка від союзників" за вартістю перевищує і зарплату, і наші всі інші витрати.
Та й ліквідації росіян – це скоріше бонус, їх ще нарожають. А от вартість ліквідованої техніки і бк перевищує всі наші витрати на порядок, згадайте лише аеродроми за останній місяць.
Денис Шмигаль. "Від початку повномасштабного вторгнення Росії витрати державного бюджету склали майже 1 трлн грн. З них більш ніж 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто, більше 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету — це потреби армії. 288 млрд грн — на зарплати військових. 135 млрд грн — на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення" https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 52225.html
Якщо Генштаб за останній місяць дає менше 5 тис. знищених ворогів, а виплати тільки особововому складу більше 50 млрд, то вартість одного ворога понад 10 млйн тільки на зарплату, ще 5 млйн на зброю і ще купка від союзників.
В часи великої вітчизняної (другої світової)війни військовим теж платили?
Ukrainian написав:В часи великої вітчизняної (другої світової)війни військовим теж платили?
Не вживайте російсько-радянські терміни. Платили досить кучеряво по тим мірках, але офіцерам, льотчикам і т.д. Старші офіцери жили досить кучеряво - не гірше царських, з прислугою, привілеями, трофеями, поселяли в елітному фонді.
На четвертий день війни уряд установив для військовослужбовців два додаткові види грошового забезпечення: одноразова допомога та "польові" кошти. Мінімальні оклади на фронті з "польовими" становили: для рядового стрільця - 17 рублів, командира взводу, лейтенанта - 800 рублів, командира батальйону, майора - 1 100 рублів, командира корпусу, генерал-майора -2 500 рублів. https://www.epravda.com.ua/publications ... /6/285037/
Зараз винагороди військовим нагадують ранньолицарські часи, тільки тоді лицарем не так просто і швидко було стати, та і лицарів було мало. Вперед роки звитяг, а тоді винагороди.
zerocool написав:Ось тільки ця "купка від союзників" за вартістю перевищує і зарплату, і наші всі інші витрати.
Але все одно менше ніж хотілось нашим очільникам та і пересічним:
Промова Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля: Девальвація гривні до долара також відбулася в межах світових тенденцій. Спільна робота нашої команди на чолі з Президентом Володимиром Зеленським дозволила залучити понад 14 млрд доларів зовнішнього фінансування від союзників України. До кінця року ми плануємо отримати ще від 12 до 16 млрд доларів. https://www.kmu.gov.ua/news/promova-pre ... du-23-8-22
По девальвації "світові тенденції" явно випереджаємо.