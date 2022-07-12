RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Галузі економіки
/
Виплати військовим
під час війни

Виплати військовим під час війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 6789
Повідомлення Додано: Вів 23 сер, 2022 21:09

  Ой+ написав:Якщо Генштаб за останній місяць дає менше 5 тис. знищених ворогів, а виплати тільки особововому складу більше 50 млрд, то вартість одного ворога понад 10 млйн тільки на зарплату, ще 5 млйн на зброю і ще купка від союзників.

Ось тільки ця "купка від союзників" за вартістю перевищує і зарплату, і наші всі інші витрати.

Та й ліквідації росіян – це скоріше бонус, їх ще нарожають. А от вартість ліквідованої техніки і бк перевищує всі наші витрати на порядок, згадайте лише аеродроми за останній місяць.
zerocool
Аватар користувача
 
Повідомлень: 333
З нами з: 22.03.11
Подякував: 47 раз.
Подякували: 41 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 01:09

  Ой+ написав:
Денис Шмигаль.
"Від початку повномасштабного вторгнення Росії витрати державного бюджету склали майже 1 трлн грн. З них більш ніж 420 млрд грн було витрачено на оборону та безпеку нашої країни. Тобто, більше 40% всього, що ми витрачали з державного бюджету — це потреби армії. 288 млрд грн — на зарплати військових. 135 млрд грн — на придбання і ремонт військової техніки, закупівлю боєприпасів та продукції оборонного призначення" https://www.unian.ua/economics/finance/ ... 52225.html

Якщо Генштаб за останній місяць дає менше 5 тис. знищених ворогів, а виплати тільки особововому складу більше 50 млрд, то вартість одного ворога понад 10 млйн тільки на зарплату, ще 5 млйн на зброю і ще купка від союзників.

В часи великої вітчизняної (другої світової)війни військовим теж платили?
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11013
З нами з: 18.06.08
Подякував: 45 раз.
Подякували: 768 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 06:44

Re: Виплати військовим під час війни

  Ukrainian написав:В часи великої вітчизняної (другої світової)війни військовим теж платили?

Не вживайте російсько-радянські терміни.
Платили досить кучеряво по тим мірках, але офіцерам, льотчикам і т.д. Старші офіцери жили досить кучеряво - не гірше царських, з прислугою, привілеями, трофеями, поселяли в елітному фонді.
На четвертий день війни уряд установив для військовослужбовців два додаткові види грошового забезпечення: одноразова допомога та "польові" кошти.
Мінімальні оклади на фронті з "польовими" становили: для рядового стрільця - 17 рублів, командира взводу, лейтенанта - 800 рублів, командира батальйону, майора - 1 100 рублів, командира корпусу, генерал-майора -2 500 рублів. https://www.epravda.com.ua/publications ... /6/285037/

Зараз винагороди військовим нагадують ранньолицарські часи, тільки тоді лицарем не так просто і швидко було стати, та і лицарів було мало. Вперед роки звитяг, а тоді винагороди.
  zerocool написав:Ось тільки ця "купка від союзників" за вартістю перевищує і зарплату, і наші всі інші витрати.

Але все одно менше ніж хотілось нашим очільникам та і пересічним:
Промова Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля:
Девальвація гривні до долара також відбулася в межах світових тенденцій. Спільна робота нашої команди на чолі з Президентом Володимиром Зеленським дозволила залучити понад 14 млрд доларів зовнішнього фінансування від союзників України. До кінця року ми плануємо отримати ще від 12 до 16 млрд доларів. https://www.kmu.gov.ua/news/promova-pre ... du-23-8-22

По девальвації "світові тенденції" явно випереджаємо.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5263
З нами з: 19.04.12
Подякував: 83 раз.
Подякували: 830 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 6789
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 0 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Підготовка до опалювального сезону в умовах війни 1 ... 4, 5, 6
striped » Вів 12 лип, 2022 09:27
53 3054
Переглянути останнє повідомлення
Сер 27 лип, 2022 10:14
adeges

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Радабанк (83)
24.08.2022 09:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.