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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 891011>
Повідомлення Додано: Сер 24 сер, 2022 17:35

Re: Виплати військовим під час війни

  Ukrainian написав:Кучеряво ?
Денежное довольствие военнослужащих в годы Великой Отечественной войны 1941-1945 года

Рядовой-стрелок – 17 рублей, командир взвода (офицер) – 620-800 рублей, командир роты - 950 рублей, командир батальона – 1100 рублей, командир корпуса-генерал – 2500 рублей

Я ж написав, що "кучеряво" офіцерам і т.д. Все ж таки комбат отримував як 60 солдат, генерал як 150.
Щодо цін https://www.epravda.com.ua/publications ... /6/285037/:
Вартість товарів у системі Військторгу, рублі

Мило "Червоний мак" 1,50

Цигарки "Казбек" 3,15

Горілка 0,5 літра 11,40

Хліб 1,00

Цукерки шоколадні "Весна", 1 кілограм 20,00

Ковбаса "Краківська", 1 кілограм 17,50

Тимчасом ринкова ціна буханця хліба без карток сягала 150 рублів.

Тобто радянські варіанти з ринковою та неринковою ціною мали місце.
Пенсії знову ж таки різко зростали зі званням. В романі "ОСТАННЯ ШАБЛЯ" Руденка полковник у відставці отримує 3000 руб/міс, що більше ніж всі колгоспники в рік.
Ой+
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 11:47

Проблема зарплат іноземних бійців ЗСУ на фронті

Вітаю. Мене звати Андрій Стаднік, мені 52 роки, ще півроку тому надавав послуги фінансового менеджменту, зараз на фронті (49 бат. "Карпатська Січ", ізюмський напрямок).
Питання наступного плану. Зі мною разом воює багато побратимів з усього світу. США, Британія, Японія, Колумбія, Іспанія та багато інших країн.
В зв'язку з діючими обмеженнями виникла проблема перерахування отриманих зарплат додому. Проблема настільки серйозна, що дехто навіть вже міркує щодо розриву контрактів.
І дійсно, ми, українці, знаємо, чому ми тут, на нулі. У іноземців часто трохи інша мотивація. В тому числі і фінансова.
Як легально можна вирішити це питання?
Порадьте, будь-ласка.
bfmgroup
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 12:22

Re: Проблема зарплат іноземних бійців ЗСУ на фронті

Криптовалюта їм в допомогу.
korovas2
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 12:28

korovas2 Шановний, щоб ви правильно розуміли.
Ліс, дощ, багнюка під ногами, супутниковий старлінк, зв'язок через мессенджери, ніякого GSM, до найближчого відділення любого банку понад 100км.
Возив декілька днів тому в Лозову колумбійців в Приватбанк. Проблема залишилася.
Яка до біса криптовалюта?
Як ви це собі уявляєте з теплого офісу?
bfmgroup
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 14:43

Re: Проблема зарплат іноземних бійців ЗСУ на фронті

В чому проблема? Перекази з карти гривневої на карту валютну за кордоном працюють в моно, приват, альфа. Комісія 2-4%
AG_
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 15:13

AG_ Є обмеження на суму, що, напевно, менше за зарплату військових. Ну і перший пост, що нема нету. Це хіба бійцеві заводити декілька карт, розкидати по ним і далі. Або з чиєюсь допомогою.
Може тут консультуйтесь:
Виплати військовим під час війни
Ой+
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Перекази з карти гривневої на карту валютну за кордоном працюють в моно, приват, укргазбанк, А банк
Комісія 2-4%,
ліміт 30 тисяч грн \ місяць на кожен банк
J
 
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Повідомлення Додано: Нед 04 вер, 2022 20:00

Re: Проблема зарплат іноземних бійців ЗСУ на фронті

Можна ще закладати на депозити з конвертацією у валюту на 3 місяці, після закінчення депозиту можна вже перевести на іноземний рахунок в еквіваленті 100'000 гривень/місяць через Гуглпей, еплпей на револют, wise і т.п.
AG_
 
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Повідомлення Додано: Пон 12 вер, 2022 16:47

На замовлення форумчан - ділюсь цією інфо>>>

Щойно прийшла премія...(а про прихід зарплати я писав ще 6-го числа)

Правда, за відпустку мені відрахували/зняли...(по сумі - наче, їздив у відпустку в Туреччину, на берег Анталії з ол-ін-клюзів) :D :mrgreen: :lol:
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 12:47

Re: Виплати військовим під час війни

Успіх написав:Щойно прийшла премія...(а про прихід зарплати я писав ще 6-го числа)

Правда, за відпустку мені відрахували/зняли...(по сумі - наче, їздив у відпустку в Туреччину, на берег Анталії з ол-ін-клюзів) :D :mrgreen:


Нашему поздразделению кстати пришла ещё дополнительная выплата в размере месячного содержания (без премии), так называемые ежегодные выплаты на оздоровление. В зависимости от должности и звания 14-17 тысяч грн.
Даже не знал, что такое есть.

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freeze
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