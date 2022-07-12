Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Тимчасом ринкова ціна буханця хліба без карток сягала 150 рублів.
Тобто радянські варіанти з ринковою та неринковою ціною мали місце. Пенсії знову ж таки різко зростали зі званням. В романі "ОСТАННЯ ШАБЛЯ" Руденка полковник у відставці отримує 3000 руб/міс, що більше ніж всі колгоспники в рік.
Вітаю. Мене звати Андрій Стаднік, мені 52 роки, ще півроку тому надавав послуги фінансового менеджменту, зараз на фронті (49 бат. "Карпатська Січ", ізюмський напрямок). Питання наступного плану. Зі мною разом воює багато побратимів з усього світу. США, Британія, Японія, Колумбія, Іспанія та багато інших країн. В зв'язку з діючими обмеженнями виникла проблема перерахування отриманих зарплат додому. Проблема настільки серйозна, що дехто навіть вже міркує щодо розриву контрактів. І дійсно, ми, українці, знаємо, чому ми тут, на нулі. У іноземців часто трохи інша мотивація. В тому числі і фінансова. Як легально можна вирішити це питання? Порадьте, будь-ласка.
korovas2 Шановний, щоб ви правильно розуміли. Ліс, дощ, багнюка під ногами, супутниковий старлінк, зв'язок через мессенджери, ніякого GSM, до найближчого відділення любого банку понад 100км. Возив декілька днів тому в Лозову колумбійців в Приватбанк. Проблема залишилася. Яка до біса криптовалюта? Як ви це собі уявляєте з теплого офісу?
AG_ Є обмеження на суму, що, напевно, менше за зарплату військових. Ну і перший пост, що нема нету. Це хіба бійцеві заводити декілька карт, розкидати по ним і далі. Або з чиєюсь допомогою. Може тут консультуйтесь: Виплати військовим під час війни
Можна ще закладати на депозити з конвертацією у валюту на 3 місяці, після закінчення депозиту можна вже перевести на іноземний рахунок в еквіваленті 100'000 гривень/місяць через Гуглпей, еплпей на револют, wise і т.п.
Успіх написав:Щойно прийшла премія...(а про прихід зарплати я писав ще 6-го числа)
Правда, за відпустку мені відрахували/зняли...(по сумі - наче, їздив у відпустку в Туреччину, на берег Анталії з ол-ін-клюзів)
Нашему поздразделению кстати пришла ещё дополнительная выплата в размере месячного содержания (без премии), так называемые ежегодные выплаты на оздоровление. В зависимости от должности и звания 14-17 тысяч грн. Даже не знал, что такое есть.