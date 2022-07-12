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Виплати військовим
під час війни

Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 891011
Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 13:17

  freeze написав:
Успіх написав:Щойно прийшла премія...(а про прихід зарплати я писав ще 6-го числа)

Правда, за відпустку мені відрахували/зняли...(по сумі - наче, їздив у відпустку в Туреччину, на берег Анталії з ол-ін-клюзів) :D :mrgreen:


Нашему поздразделению кстати пришла ещё дополнительная выплата в размере месячного содержания (без премии), так называемые ежегодные выплаты на оздоровление. В зависимости от должности и звания 14-17 тысяч грн.
Даже не знал, что такое есть.

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А я от щось за це чув...
Цікаво, яка послідовність (і кому/скільки належить) мають дати ці виплати?

п.с.
Щось нам ЗАНАДТО ДОВГО виробляють документи УБД!
А як на рахунок цього у Вас справи?
Успіх
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Повідомлення Додано: Сер 14 вер, 2022 14:47

Re: Виплати військовим під час війни

Успіх написав:А я от щось за це чув...
Цікаво, яка послідовність (і кому/скільки належить) мають дати ці виплати?

п.с.
Щось нам ЗАНАДТО ДОВГО виробляють документи УБД!
А як на рахунок цього у Вас справи?


На оздоровление всем даётся раз в год в зависимости от должности и звания примерно от 14 тысяч и выше. У нас получили даже те, кто всего три месяца в ЗСУ. Начфин должен быть инициативный, он все документы готовит и продвигает наверх.
А по документам УБД действительно пока в нашем небольшом подразделении их тоже нет, а у соседей я как-то и не интересовался.
Пока не до этого.


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freeze
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  #<1 ... 891011
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