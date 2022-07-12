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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Вів 18 жов, 2022 16:17
Ruslan2453 написав:
Т.е зимовать в Херсоне уже не планируете ?
Хіба я можу тут написати спойлер?
Visky написав:
Успіху, не забудьте повідомитити одразу ж як премія надійде, якщо зможете
Якщо буде можливість...
Але, ми тут, наче, вже неодноразово переконались, що премія моїх побратимів/воїнів ЗСУ - НЕ впливає(чи майже не впливає) на курс долярчика?
(хоча, за моїми спостереженнями - то більшість, таки купує готівкові долярчики за допомогою родичів в глибокому тилу)
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Додано: Суб 29 жов, 2022 12:15
Премия за сентябрь наконец-то зашла.
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Додано: Суб 29 жов, 2022 13:22
Як не дивно - але щойно(В СУБОТУ???) - прийшла премія!
Тож, кому потрібна ця інформація - ставте плюсики, щоб я знав, чи наступного разу це оперативно повідомляти))
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Додано: Вів 08 лис, 2022 13:03
Зарплата и премия пришли за октябрь. Первый раз так быстро. Даже все удивились.
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freeze
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Додано: Вів 08 лис, 2022 20:26
freeze написав:
Зарплата и премия пришли за октябрь. Первый раз так быстро. Даже все удивились.
Привет ФРИИЗ !!!!!!
Рад видеть и читать .....
....пока ничего не получил , хоть по локти в .....
Ну то работа ....
Рад ВАМ .... ОЧЕНЬЬЬЬ
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холява
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Додано: Сер 09 лис, 2022 23:36
холява написав:
Привет ФРИИЗ !!!!!!
Рад видеть и читать .....
....пока ничего не получил , хоть по локти в .....
Ну то работа ....
Рад ВАМ .... ОЧЕНЬЬЬЬ
Прочитал и даже улыбнулся) хотя в последнее время редко улыбался.
Рад Вас читать и знать, что у Вас всё нормально, что боремся, живём назло всем врагам ) Я сам с себя офигеваю, сплю на свежем воздухе, причем до войны от каждого сквозняка сопли были, поднимаю иногда ящики, только при виде которых раньше радикулит бы сразу разбил, командую сам, мною командуют, радуешься гречке на обед, нервы, пару болезней не совместимых никак со службой, из за чего пару горстей таблеток приходится глотать каждый день и ингалятор постоянно использовать, жена, она у меня на инвалидности, поддерживает меня безмерно, вводные разные постоянно командование подкидывает, Signal булькает целый день.
И сегодня день такой особый на нашем херсонском направлении.
Адреналин бьёт через край. Орки, учите два слова : Слава ЗСУ !!!
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freeze
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Додано: Сер 09 лис, 2022 23:41
freeze написав:
И сегодня день такой особый на нашем херсонском направлении.
"Я там адресок чиркону, маляву передай" в Херсон))).
Освобождайте скорее, а то я не могу зимнюю куртку выбрать никак. Все не нравится. А в Херсоне в квартире лежит пуховичок)).
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Додано: Пон 14 лис, 2022 09:15
Слава героям, Слава ЗСУ!
підкажіть яка ситуація із Кінбурзькою Косою, адже це теж важлива частина неньки захоплена чорною падаллю
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greenozon
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