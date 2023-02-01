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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
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Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:45

З 01.02.23 - зробили всіх разом!))

  Yuri_61 написав:Коли люди, які ухвалюють рішення, будуть розуміти, що для виплат по 40-120 тис. військовим не вистачатиме валюти, що надходить до країни, тоді буде дана команда скоригувати курс
  Victor8 написав:Так уже дана команда с 01 февраля 2023.
Минус 30000 грн. - для тех, кто не на линии столкновения

Всім привіт!
Я вже це писав на військовій гілці, але щось слабо на це реагують, чи може НЕ розуміють, як це напряму вплине на ВАЛЮТНИЙ РИНОК?!
А воно то вплине, так як багатьом обломиться... - бо хто в глибокому тилу отримував 14К з/п + 30К премії - то з 01.02.23р. почнуть заробляти лише голу зарплату! Правда її підняли з 1го лютого до 17Кгрн нацгвардії і до 20Кгрн військовим солдатам... Але розумієте, що загальний дохід ЗМЕНШИВСЯ вдвічі!(навіть чуть більше, ніж вдвічі)
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64469374

Які зміни анонсують
Відповідно до повідомлення міноборони, новий порядок виплати додаткової винагороди запрацює з 1 лютого. Це рішення стосується не тільки військових, а й інших підрозділів, які їх отримували.

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Проте, як вказує міноборони, розмір додаткової грошової винагороди військовим та іншим бійцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Він і надалі становитиме 100 тисяч на місяць.

Тобто раніше на фронті безпосередньо люди отримували 100 тисяч доплати (30 тисяч загальна + 70 тисяч за участь у боях), а поза фронтом - тільки 30 тисяч доплати. Тепер, як йдеться у повідомленні, виплата на фронті за участь в бойових діях залишається на рівні 100 тисяч гривень, а поза зоною бойових дій доплату знімають.

Також доплата у 30 тисяч має залишитись у тих, хто перебуває у зоні бойових дій, але не бере безпосередньо участі в боях.

"Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України", - йдеться у заяві міноборони.

Тепер, як вказують військові, виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

В міноборони наполягають, що зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.
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Ще раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються", - додали в міноборони.

Там навели приклад, що станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень.

Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень. Їм виплату мають залишити.

Тому міноборони каже, що назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.

При цьому для підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей з 01 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення.

Мінімальний його рівень для ЗСУ, нацгвардії та Державної прикордонної служби України становитиме не менше ніж 20 100 гривень, а для ДСНС і нацполіції на рівні не менше ніж 17 000 гривень.

=====
п.с.
Ну, і так як вже деякий час пройшов... - то вже можу написати, що я приїхав "до Флер вгості" ;) - відповідно, теж підпадаю під "голу зарплатню" ;)
Правда, не знаю, чи я тут надовго...
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