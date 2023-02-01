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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 10111213
Повідомлення Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:45

З 01.02.23 - зробили всіх разом!))

  Yuri_61 написав:Коли люди, які ухвалюють рішення, будуть розуміти, що для виплат по 40-120 тис. військовим не вистачатиме валюти, що надходить до країни, тоді буде дана команда скоригувати курс
  Victor8 написав:Так уже дана команда с 01 февраля 2023.
Минус 30000 грн. - для тех, кто не на линии столкновения

Всім привіт!
Я вже це писав на військовій гілці, але щось слабо на це реагують, чи може НЕ розуміють, як це напряму вплине на ВАЛЮТНИЙ РИНОК?!
А воно то вплине, так як багатьом обломиться... - бо хто в глибокому тилу отримував 14К з/п + 30К премії - то з 01.02.23р. почнуть заробляти лише голу зарплату! Правда її підняли з 1го лютого до 17Кгрн нацгвардії і до 20Кгрн військовим солдатам... Але розумієте, що загальний дохід ЗМЕНШИВСЯ вдвічі!(навіть чуть більше, ніж вдвічі)
https://www.bbc.com/ukrainian/features-64469374

Які зміни анонсують
Відповідно до повідомлення міноборони, новий порядок виплати додаткової винагороди запрацює з 1 лютого. Це рішення стосується не тільки військових, а й інших підрозділів, які їх отримували.

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Проте, як вказує міноборони, розмір додаткової грошової винагороди військовим та іншим бійцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Він і надалі становитиме 100 тисяч на місяць.

Тобто раніше на фронті безпосередньо люди отримували 100 тисяч доплати (30 тисяч загальна + 70 тисяч за участь у боях), а поза фронтом - тільки 30 тисяч доплати. Тепер, як йдеться у повідомленні, виплата на фронті за участь в бойових діях залишається на рівні 100 тисяч гривень, а поза зоною бойових дій доплату знімають.

Також доплата у 30 тисяч має залишитись у тих, хто перебуває у зоні бойових дій, але не бере безпосередньо участі в боях.

"Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України", - йдеться у заяві міноборони.

Тепер, як вказують військові, виплати напряму залежатимуть від районів перебування військовослужбовців, складності і специфіки бойових чи спеціальних завдань, які вони виконують.

В міноборони наполягають, що зміни торкнуться винятково військовослужбовців та співробітників системи МВС, які перебувають поза зоною бойових дій у різних регіонах України, строковиків і курсантів ВВНЗ, офіцерів управлінь і штабів, а також деяких інших категорій.
=====
Ще раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються", - додали в міноборони.

Там навели приклад, що станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень.

Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень. Їм виплату мають залишити.

Тому міноборони каже, що назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.

При цьому для підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей з 01 лютого 2023 року будуть збільшені розміри щомісячного (основного) грошового забезпечення.

Мінімальний його рівень для ЗСУ, нацгвардії та Державної прикордонної служби України становитиме не менше ніж 20 100 гривень, а для ДСНС і нацполіції на рівні не менше ніж 17 000 гривень.

=====
п.с.
Ну, і так як вже деякий час пройшов... - то вже можу написати, що я приїхав "до Флер вгості" ;) - відповідно, теж підпадаю під "голу зарплатню" ;)
Правда, не знаю, чи я тут надовго...
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Повідомлення Додано: Пон 13 лют, 2023 17:14

Шановні форумчани, редакція готує матеріал на тему змін у виплатах військовим. Напишіть, які питання по цій темі Вас цікавлять?
Зворотний зв'язок чекаємо на форумі або надсилайте на editor@finance.ua до 15.02.23.

З повагою, Ірина
Ірина_
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:25

За крок до перевороту думок©

  flyman написав:
  Успіх написав:
  flyman написав:Питання було від Успіха, куди дівати конвертовані долярчики.
Відповідь: хай маринуються на поточному (щоб два рази не ходити і дома не тримати) поки курс не покращиться в сторону карусельщиків.
Хмммммм... - тобто, для тебе краще тримати долярчики на поточному рахунку, ніж їх закаруселити, наприклад, при курсі 38,00(заробити 600грн) і знову мати долярчики, але з доступом через 3міс?
Ну і також краще, ніж "покласти на гривнедепо під 15% на 3міс"?

може, у вчительок є достатньо часу ходити пішком за 600 грн. по банкам, в пенсіонерів, думаю, теж.

Ну, вчительки - обирають банки за 100-300м від дому(за порадою чоловіків) ;)
Але, напевно, що скоро потрібно буде обрати ще один(четвертий) банк, який знаходиться за три тролейбусні зупинки :D

Хоча, може і не знадобиться... якщо вчительок чоловіків премія прийде цього місяця втричі меншою... - так як, наче, весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД!
А й справді - для чого її прописувати, якщо там "жодних приходів" не прилітає... "жодних БД не проводиться"... а те, що на днях в сусідній батареї пару 300-х і одного 200-го повезли додому... - це, мабуть, казочки... :evil:
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 06 бер, 2023 14:08, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:28

Успіх ,
наче, весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД!



Це означає, що «гола» підвищена з/п (добре, правильно називати ГЗ) , чи таки з премією, але меншою, не 100к?
Hotab
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 13:46

Re: Валютний ринок в контексті ДС

Успіх написав:весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД!

Все вірно
Ромасик
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:00

Не все так однозначно ©

  Hotab написав:Успіх ,
наче, весь правий берег Дніпра в Херсонській області не прописали під зону БД!



Це означає, що «гола» підвищена з/п (добре, правильно називати ГЗ) , чи таки з премією, але меншою, не 100к?

З зарплатою - то все зрозуміло.
Було 14К - стане 20К
А от з премією так накаламбурили, що тепер лише коли прийде вона, то стане все зрозуміло!(або й не стане) :mrgreen:
Так як раніше в зоні БД всі отримували 113К(зарплата+премія)
То тепер не зовсім зрозуміло, як буде в зоні БД і як ту зону розділяють?
Чи буде 20К(з/п) + 29К(премія) = 49К?
Чи буде 20К(з/п) + 50К(премія) = 70К?
Чи буде 20К(з/п) + 120К(премія) = 140К?
(третій рядок не для мене, але просто цікаво, скільки отримають хлопці з бойового розрахунку/бойової машини?)
https://dailylviv.com/news/ekonomika/ta ... tsi-108602

Тож - судячи з підсумкових чисел - Успіху підняли, чи обрізали грошове забезпечення?))
(а снаряди, як розривались неподалік - так і далі розриваються) ;)
Востаннє редагувалось Успіх в Пон 06 бер, 2023 14:09, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 06 бер, 2023 14:32

Успіх ,

Успіху підняли, чи обрізали грошове забезпечення?))



Ти наче бабуля. Та теж про себе в третій особі говорить «зараз бабушка зварить борщик, потім пограє з тобою»
Hotab
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