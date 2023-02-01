Виплати військовим під час війни

Додано: П'ят 03 лют, 2023 15:45

Yuri_61 написав: Коли люди, які ухвалюють рішення, будуть розуміти, що для виплат по 40-120 тис. військовим не вистачатиме валюти, що надходить до країни, тоді буде дана команда скоригувати курс Коли люди, які ухвалюють рішення, будуть розуміти, що для виплат по 40-120 тис. військовим не вистачатиме валюти, що надходить до країни, тоді буде дана команда скоригувати курс

Victor8 написав: Так уже дана команда с 01 февраля 2023.

Минус 30000 грн. - для тех, кто не на линии столкновения Так уже дана команда с 01 февраля 2023.Минус 30000 грн. - для тех, кто не на линии столкновения

Всім привіт!Я вже це писав на військовій гілці, але щось слабо на це реагують, чи може НЕ розуміють, як це напряму вплине на ВАЛЮТНИЙ РИНОК?!А воно то вплине, так як багатьом обломиться... - бо хто в глибокому тилу отримував 14К з/п + 30К премії - то з 01.02.23р. почнуть заробляти лише голу зарплату! Правда її підняли з 1го лютого до 17Кгрн нацгвардії і до 20Кгрн військовим солдатам... Але розумієте, що загальний дохід ЗМЕНШИВСЯ вдвічі!(навіть чуть більше, ніж вдвічі)Які зміни анонсуютьВідповідно до повідомлення міноборони, новий порядок виплати додаткової винагороди запрацює з 1 лютого. Це рішення стосується не тільки військових, а й інших підрозділів, які їх отримували.Росія готується до нового наступу в Україні: що на це вказуєЧи справді через "Дію" видаватимуть військовий квиток та повістку в арміюПроте, як вказує міноборони, розмір додаткової грошової винагороди військовим та іншим бійцям, які беруть безпосередню участь у бойових діях, не змінюється. Він і надалі становитиме 100 тисяч на місяць.Тобто раніше на фронті безпосередньо люди отримували 100 тисяч доплати (30 тисяч загальна + 70 тисяч за участь у боях), а поза фронтом - тільки 30 тисяч доплати. Тепер, як йдеться у повідомленні, виплата на фронті за участь в бойових діях залишається на рівні 100 тисяч гривень, а поза зоною бойових дій доплату знімають.Також доплата у 30 тисяч має залишитись у тих, хто перебуває у зоні бойових дій, але не бере безпосередньо участі в боях."Рішення змінити підхід до нарахування додаткової грошової винагороди стосуватиметься тилових підрозділів та військовослужбовців, які перебувають поза зоною бойових дій, та ухвалено задля дотримання принципів справедливості щодо стимулювання воїнів сил безпеки і оборони України", - йдеться у заяві міноборони.Тепер, як вказують військові,В міноборони наполягають, що=====Ще раз наголошуємо, що бойові виплати у 100 тис. гривень на місяць будуть збережені українським бійцям, які воюють з противником на передньому краї. Те ж саме стосується сімей полонених та зниклих безвісти — виплати винагороди у розмірі 100 тисяч гривень для них також зберігаються", - додали в міноборони.Там навели приклад, що станом на зараз усі військовослужбовці, включно зі строковиками та курсантами, у різних регіонах України отримують додаткову грошову винагороду у фіксованому розмірі 30 тис. гривень.Водночас бійці, які, ризикуючи життям, виконують завдання в районах бойових дій, але не беруть безпосередньої участі в боях з противником, отримують абсолютно такі ж самі додаткові виплати — 30 тисяч гривень. Їм виплату мають залишити.Тому міноборони каже, що назріло питання диференціації розмірів винагороди залежно від місця, умов та особливостей проходження служби у формуваннях сил безпеки і оборони України.При цьому для підвищення рівня соціального захисту військовослужбовців та членів їхніх сімей=====п.с.Ну, і так як вже деякий час пройшов... - то вже можу написати, що я приїхав "до Флер вгості"- відповідно, теж підпадаю під "голу зарплатню"Правда, не знаю, чи я тут надовго...