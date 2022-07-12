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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Пон 20 бер, 2023 07:33
rjkz написав:
В полевых условиях, по принятой армейской методике подсчета, потери обороняющейся стороны втрое меньше, чем у наступающей.
В городских условиях, соотношние 1 к 7.
Если еще учесть "жуковские" забросы пушечным мясом, то в реалиях еще больше.
В Мариуполе и Соледаре+Бахмуте, полагаю, соотношение намного выше нормативного.
Николай, вы военный? Есть теории, их много, и есть практика. Про Мариуполь не знаю, а в Бахмуте все немножко не так, как рассказывают в подконтрольных СМИ.
А забросами мясом, когда чуть ли не загранотряд стоит за зеками, россиянцы решают сразу несколько задач: во-1х избавляются от уголовников по тяжелым статьям и освобождают тюрьмы (вполне возможно, что под "политических"), во-2х разгружают бюджет, в-3х, даже если 1:3, то -30000 ЗК= -10000 лучших и мотивированных(
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Додано: Пон 20 бер, 2023 14:05
antonivs3 написав: rjkz написав:
В полевых условиях, по принятой армейской методике подсчета, потери обороняющейся стороны втрое меньше, чем у наступающей.
В городских условиях, соотношние 1 к 7.
Если еще учесть "жуковские" забросы пушечным мясом, то в реалиях еще больше.
В Мариуполе и Соледаре+Бахмуте, полагаю, соотношение намного выше нормативного.
Николай, вы военный? Есть теории, их много, и есть практика. Про Мариуполь не знаю, а в Бахмуте все немножко не так, как рассказывают в подконтрольных СМИ.
А забросами мясом, когда чуть ли не загранотряд стоит за зеками, россиянцы решают сразу несколько задач: во-1х избавляются от уголовников по тяжелым статьям и освобождают тюрьмы (вполне возможно, что под "политических"), во-2х разгружают бюджет, в-3х, даже если 1:3, то -30000 ЗК= -10000 лучших и мотивированных(
Нет, не военный.
В институте была военная кафедра, кое что помню из того что на ней было.
Про соотношение как раз помню.
Вполне допускаю, что в СМИ нет правды. А где она есть и стоит ли сейчас ее предавать гласности? Ведь данные о потерях ЗСУ не публикуют и может это сейчас имеет смысл?
Про то, что делает параша - с Вами согласен,но какая альтернатива?
У меня друг уже год воюет - пока т-т-т, но много тех кто с ним был погиб, да.
Но как это относится к нераскрытой статистике?
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