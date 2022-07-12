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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 17181920>
Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 01:40

  Andrey2512 написав:Успіх а потім тут розповідають про честь, обовʼязок, чоловічий вчинок та таке ))

А все за гроші, як завжди.

Так бачите, що за честь, обов'язок, чоловічий вчинок, патріотизм і далі по списку... - годі чоловіків(як і жінок по їхньому бажанні) добровільно мобілізувати.
От не йдуть самі в ТЦК, не йдуть...

Потрібно придумати мотивацію!
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 03:56

  Andrey2512 написав:Успіх а потім тут розповідають про честь, обовʼязок, чоловічий вчинок та таке ))

А все за гроші, як завжди.
Чесно сказати про те що наші військовослужбовці які призвані по мобілізації і зараз знаходяться на війні отримують зарплату для мене було новиною, я про це дізнався , ну напевно десь через півроку після початку повномасштабного вторгнення
yama
 
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 05:57

Re: Валютний ринок в контексті ДС

zerocool написав:А взагалі давно не чув з фронту щось про "катастрофічний брак снарядів", які ми вже починаємо потроху самі виробляти.

Считайте, что услышали из первых уст. Катастрофическая нехватка снарядов, в количестве дронов и средствах РЭБ.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 06:11

Re: Валютний ринок в контексті ДС

yama написав: Чесно сказати про те що наші військовослужбовці які призвані по мобілізації і зараз знаходяться на війні отримують зарплату для мене було новиною, я про це дізнався , ну напевно десь через півроку після початку повномасштабного вторгнення

То есть ты, сидя в офисе в глубоком тылу, и если не ошибаюсь, продавая электротовары, не стесняешься брать за свою работу деньги. И для тебя удивительно, что мобилизованным на войну платят деньги. Неожиданно то как.
Я бы оценил этот ваш пост на финансовом форуме на валютной ветке как приз Золотая малина года.
freeze
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Повідомлення Додано: П'ят 15 гру, 2023 09:52

  freeze написав:
  75stasstas75 написав:
  Игорь Алексеевич написав:Зеля просто так в Америку ехать на 10 дней не будет. Приедит с валютой, а значит сейчас курс будет лихорадить, но НБУ его сбивать зная, что надо дождаться ЗЕ. А далее в первой декаде 24 года будем опускаться ниже 37. Возможно увидим и 34, но более вероятен курс 36,80 - 37.00

Байден зустрівся із Зеленським і оголосив про новий пакет допомоги Україні на $200 млн Потужно...


Это компенсация всего на 500 погибших вследствие катастрофической нехватки снарядов, исходя из заявленных 15 миллионов гривен на погибшего.
Спасибо, конечно. Но с такой помощью сумму за каждого погибшего нужно снизить раза в три.
Иначе придется печатать гривну, инфляция и тд.

Не знаю чи списане майно МО потрібне рідні загинувших.
"Я щойно підписав рішення про виділення ще 200 мільйонів доларів (військової допомоги. – Ред.) шляхом списання майна Міністерства оборони для України. Вони прийдуть швидко", – сказав Байден https://www.pravda.com.ua/news/2023/12/12/7432809/
Ой+
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Повідомлення Додано: Вів 16 січ, 2024 14:26

  freeze написав:
yama написав: Чесно сказати про те що наші військовослужбовці які призвані по мобілізації і зараз знаходяться на війні отримують зарплату для мене було новиною, я про це дізнався , ну напевно десь через півроку після початку повномасштабного вторгнення

То есть ты, сидя в офисе в глубоком тылу, и если не ошибаюсь, продавая электротовары, не стесняешься брать за свою работу деньги. И для тебя удивительно, что мобилизованным на войну платят деньги. Неожиданно то как.
Я бы оценил этот ваш пост на финансовом форуме на валютной ветке как приз Золотая малина года.


Ага... “та як ми посміли гроші брать..., коли натовпи просяться на наше місце і забезплатно...”
Правда ж?


Я більше скажу -- отримав знижку на комірне на порталі ПФУ.
Заповнив там анкету ще на початку жовтня.
Дуже довго відбувались всілякі “опрацювання... верифікація..., атрибутування...”
Навіть працівниця ПФУ телефонувала і казала, що там “щось не підтверджується”.
Але за неповні 3міс таки призначили суму на знижку.
А у січні прийшли в банк “соціальні виплати”. Сума незрозуміла. Схожа на майже 3міс суми пфу, але по розрахунках не сходиться.

Але тепер хоч компенсуються витрати на всілякі абонплати (жек, трансп.газ), якими і так нема змоги користуватись...
Bobua
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 10:52

  sens написав:щодо військових виплат - нехай просвітять хто має бажання
Писав вчора на тематичній гілці, що прийшла зарплата.
Раніше переважно приходила 8-12го числа.
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:41

  Успіх написав:
  sens написав:щодо військових виплат - нехай просвітять хто має бажання
Писав вчора на тематичній гілці, що прийшла зарплата.
Раніше переважно приходила 8-12го числа.

скільки прийшло?
Олежан
 
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:51

Ласкаво просимо до лав ЗСУ!

  Олежан написав:скільки прийшло?
З/п в мене завжди однакова 20 586
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 12:01

  Успіх написав:
  Олежан написав:скільки прийшло?
З/п в мене завжди однакова 20 586


а що надбавок ніяких немає???
Олежан
 
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