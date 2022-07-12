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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
  #<1 ... 17181920
Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:10

Re: Валютний ринок в контексті ДС

  Успіх написав:20 586


Командири бригади Сухопутних військ ЗСУ у 2023 році (з 1 лютого 2023 року) отримуватимуть 50 173 грн, а стрільці – 20 586 грн


20 587 грн, якщо не був включений до складу угруповань військ та не виконував бойові завдання . Мінімальний рівень для Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України становив не менше 20 100 грн.

Ось хто отримує трохи більше 1 к уо
50 587 грн, якщо виконував бойові завдання;
120 587 грн, якщо брав участь у бойових діях.
sens
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:15

Ласкаво просимо до лав ЗСУ!

  Олежан написав:надбавок ніяких
Премія приходить завжди після 20го. І у всіх вона по-різному нараховується...
Якщо виїхав на вогневу, то нараховують за день ~ 3300грн!
Якщо не виїхав - 1000грн/день!

Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
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Повідомлення Додано: Сер 17 січ, 2024 11:20

  Успіх написав:
  Олежан написав:надбавок ніяких
Премія приходить завжди після 20го. І у всіх вона по-різному нараховується...
Якщо виїхав на вогневу, то нараховують за день ~ 3300грн!
Якщо не виїхав - 1000грн/день!

Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!© :D

Читайте що зверху вже розтлумачено. Як показує зараз курс - виплати мають не основний важіль на перепони курсу
sens
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Повідомлення Додано: Чет 08 лют, 2024 20:53

Картка Киянина

🛡30 000 гривень мобілізованим киянам.

У КМДА повідомили, що допомога після 1 грудня 2023 року нараховуватиметься автоматично – без участі мобілізованого.

Новобранець отримає 30 тис. грн у безготівковій формі на:

▪️соціальний (зарплатний) рахунок;
▪️муніципальну картку «Картка киянина».

Консультацію щодо порядку виплат можна отримати за номерами: 0442904437; 0442904201.

Труха⚡️Київ | Надіслати новину

Ми тобі дамо гроші,проте ти ніколи не зможеш з ними нічого зробити
sens
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 18:21

sens

В облігації можна вкласти :)

ІФ виплачує військовим:
1) за поранення,
2) на військові витрати (спорядження і т.п.).
3) і якусь знижку на комірне.
(~ за 2.5міс)

В цнапі оформлюють.
1 і 2 то має бути по 20тис.
Як знижка працює -- неясно. (Але чомусь квитанції у Приваті завмерли на нулях. Крім газових, але вони дуже нездорові, відколи втратили 104.ua) І 10тис?
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 05 бер, 2024 19:30

Re: Виплати військовим під час війни

Успіх написав:
  Олежан написав:надбавок ніяких
Премія приходить завжди після 20го. І у всіх вона по-різному нараховується...
Якщо виїхав на вогневу, то нараховують за день ~ 3300грн!
Якщо не виїхав - 1000грн/день!

Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ! :D


Беспрерывно в зоне 100 ки 14 месяцев плюс ГЗ. Просто условно говоря живём в зоне БД, а вы к нам подъезжаете.
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