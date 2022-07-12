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Виплати військовим під час війни
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Обговорення галузей: промисловість, сільське і лісове господарство, будівництво, транспорт і зв'язок, торгівля і громадське харчування, матеріально-технічне забезпечення (логістика), культура, освіта, охорона здоров'я, соціальне забезпечення, наука, управління, житлово-комунальне господарство, побутове обслуговування населення.
Додано: Сер 17 січ, 2024 11:10
Успіх написав:
20 586
Командири бригади Сухопутних військ ЗСУ у 2023 році (з 1 лютого 2023 року) отримуватимуть 50 173 грн, а стрільці – 20 586 грн
20 587 грн, якщо не був включений до складу угруповань військ та не виконував бойові завдання . Мінімальний рівень для Збройних сил України, Національної гвардії та Державної прикордонної служби України становив не менше 20 100 грн.
Ось хто отримує трохи більше 1 к уо
50 587 грн, якщо виконував бойові завдання;
120 587 грн, якщо брав участь у бойових діях.
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Додано: Сер 17 січ, 2024 11:15
Олежан написав:
надбавок ніяких
Премія приходить завжди після 20го. І у всіх вона по-різному нараховується...
Якщо виїхав на вогневу, то нараховують за день ~ 3300грн!
Якщо не виїхав - 1000грн/день!
Тож -
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Додано: Сер 17 січ, 2024 11:20
Успіх написав: Олежан написав:
надбавок ніяких
Премія приходить завжди після 20го. І у всіх вона по-різному нараховується...
Якщо виїхав на вогневу, то нараховують за день ~ 3300грн!
Якщо не виїхав - 1000грн/день!
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
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Читайте що зверху вже розтлумачено. Як показує зараз курс - виплати мають не основний важіль на перепони курсу
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Додано: Чет 08 лют, 2024 20:53
🛡30 000 гривень мобілізованим киянам.
У КМДА повідомили, що допомога після 1 грудня 2023 року нараховуватиметься автоматично – без участі мобілізованого.
Новобранець отримає 30 тис. грн у безготівковій формі на:
▪️соціальний (зарплатний) рахунок;
▪️муніципальну картку «Картка киянина».
Консультацію щодо порядку виплат можна отримати за номерами: 0442904437; 0442904201.
Труха⚡️Київ | Надіслати новину
Ми тобі дамо гроші,проте ти ніколи не зможеш з ними нічого зробити
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Додано: Вів 05 бер, 2024 18:21
sens
В облігації можна вкласти
ІФ виплачує військовим:
1) за поранення,
2) на військові витрати (спорядження і т.п.).
3) і якусь знижку на комірне.
(~ за 2.5міс)
В цнапі оформлюють.
1 і 2 то має бути по 20тис.
Як знижка працює -- неясно. (Але чомусь квитанції у Приваті завмерли на нулях. Крім газових, але вони дуже нездорові, відколи втратили 104.ua) І 10тис?
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Bobua
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Додано: Вів 05 бер, 2024 19:30
Успіх написав: Олежан написав:
надбавок ніяких
Премія приходить завжди після 20го. І у всіх вона по-різному нараховується...
Якщо виїхав на вогневу, то нараховують за день ~ 3300грн!
Якщо не виїхав - 1000грн/день!
Тож -
ДумайТЕ!
ДійТЕ!
БагатійТЕ!
Беспрерывно в зоне 100 ки 14 месяцев плюс ГЗ. Просто условно говоря живём в зоне БД, а вы к нам подъезжаете.
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