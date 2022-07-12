Виплати військовим під час війни

Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Як безпечно зберігати та примножувати заощадження якщо ви військова людина
Додано: Вів 14 жов, 2025 14:13
Додано: Чет 23 жов, 2025 21:31
Скажіть, комусь прийшли кошти Ветеранський спорт за 4 квартал?
Досі немає
Додано: Чет 23 жов, 2025 22:43
Треба скасувати гыгантські спецпенсії відставникам, силовикам, чинушам, що жодного дня не воювали. А поки що все навпаки. От зараз в ток-шоу на Суспільному звучало, заклали в бюджет 85 мільярдів гривень на повернення пенсійних боргів - кажуть, це оті гігантські спецпенсії, що ці всі молоді відставники, чинуши, силовики, усілякі покидьки відсудили у держави через корупційні суди, якщо отримали їх з порушенням закону і пенсійний фонд їм відмовлявся виплачувати ці суми. І саме тепер запустять друкарський верстат і виплатять їм (а скоріше, собі) всі ці 85 ярдів? Оце такий пріоритет під час екзистенційної війни?
Додано: Сер 19 лис, 2025 14:39
Шановні форумчани, пропонуємо до обговорення:
Міноборони спростило отримання нового посвідчення УБД замість втраченого
