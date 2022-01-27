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росіяни на Запоріжжі
вкрали найбільшу сонячну...

росіяни на Запоріжжі вкрали найбільшу сонячну...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 17:23

росіяни на Запоріжжі вкрали найбільшу сонячну...

Пропонуємо до обговорення:
російські окупанти демонтували та вивезли найбільшу в Україні сонячну електростанцію, яка була розміщена біля міста Токмак Запорізької області.

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росіяни на Запоріжжі вкрали найбільшу сонячну електростанцію в Україні
R2
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 17:23

А шесть районов Запорожской области платили за электроэнергию по зелёному тарифу?
summacut
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Повідомлення Додано: Чет 23 чер, 2022 18:21

Это не самая большая. Есть и по 200 МВт
alfredhaos
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Модератори: Ірина_, Модератор

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