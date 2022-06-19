При цьому ціни можуть впасти на 30%, розповів в ефірі «Громадського радіо» голова Спілки консультантів з нерухомості Іван Кудояр.
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Ціни на квартири у Києві ще впадуть на 20-30% — експерт
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Додано: Нед 26 чер, 2022 14:05
Ціни на квартири у Києві ще впадуть на 20-30% — експерт
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Дивися повний текст
Ціни на квартири у Києві ще впадуть на 20-30% — експерт
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