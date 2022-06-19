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Ціни на квартири у Києві
ще впадуть на 20-30% — експерт

Ціни на квартири у Києві ще впадуть на 20-30% — експерт
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 14:05

Ціни на квартири у Києві ще впадуть на 20-30% — експерт

Пропонуємо до обговорення:
При цьому ціни можуть впасти на 30%, розповів в ефірі «Громадського радіо» голова Спілки консультантів з нерухомості Іван Кудояр.

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Ціни на квартири у Києві ще впадуть на 20-30% — експерт
R2
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