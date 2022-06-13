RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
Як після вручення повістки
офіційно отримати звільнення...

Як після вручення повістки офіційно отримати звільнення...
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 26 чер, 2022 21:27

Як після вручення повістки офіційно отримати звільнення...

Пропонуємо до обговорення:
Проте отримання повістки ще означає призив на службу. Отримати звільнення можна після проходження медичного огляду.

Дивися повний текст
Як після вручення повістки офіційно отримати звільнення від мобілізації
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98030
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 21 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Українці можуть отримати ще до 30 тис. євро допомоги:...
R2 » Сер 22 чер, 2022 22:33
1 181
Переглянути останнє повідомлення
Сер 22 чер, 2022 22:34
Igneus
На які спеціальності буде попит після війни (інфографіка)
R2 » Пон 20 чер, 2022 09:01
3 741
Переглянути останнє повідомлення
Пон 20 чер, 2022 09:41
jaroskav031276
Українці можуть отримати ще виплати: хто і як може...
R2 » Пон 13 чер, 2022 12:56
2 365
Переглянути останнє повідомлення
Чет 16 чер, 2022 21:01
sergzook1978

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Укргазбанк (261)
26.06.2022 22:07
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.