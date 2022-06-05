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Як платити податки з городу
під час війни - пояснення...

Як платити податки з городу під час війни - пояснення...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 07:40

Як платити податки з городу під час війни - пояснення...

Пропонуємо до обговорення:
Доходи від продажу власної сільськогосподарської продукції (крім продукції тваринництва) не є оподатковуваним доходом, якщо їх сума сукупно за рік не перевищує 12 розмірів мінімальної зарплати.

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Як платити податки з городу під час війни - пояснення Мінфіну
R2
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