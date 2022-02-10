Про це пише NOS.
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У Нідерландах збудують тимчасовий житловий район для українських біженців
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Додано: Пон 27 чер, 2022 15:30
У Нідерландах збудують тимчасовий житловий район для...
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Дивися повний текст
У Нідерландах збудують тимчасовий житловий район для українських біженців
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