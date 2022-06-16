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За місяць на зарплати військовим
йде близько 40 млрд гривень

За місяць на зарплати військовим йде близько 40 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:17

За місяць на зарплати військовим йде близько 40 млрд гривень

Пропонуємо до обговорення:
На зарплати українським військовим за місяць йде понад 40 млрд гривень. Зменшувати зарплати ЗСУ ніхто не планує, а їх розмір безпосередньо залежатиме від стану економіки.

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За місяць на зарплати військовим йде близько 40 млрд гривень
R2
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 21:17

такими темпами бутылка воды будет 1000 гривен, проходили такое в 90х
telesystem444
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