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За місяць на зарплати військовим йде близько 40 млрд гривень
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Пон 27 чер, 2022 21:17
Пропонуємо до обговорення:
На зарплати українським військовим за місяць йде понад 40 млрд гривень. Зменшувати зарплати ЗСУ ніхто не планує, а їх розмір безпосередньо залежатиме від стану економіки.
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Додано: Пон 27 чер, 2022 21:17
такими темпами бутылка воды будет 1000 гривен, проходили такое в 90х
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