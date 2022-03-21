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Finance.ua: Технічний дефолт
– що це означає для росії

Finance.ua: Технічний дефолт – що це означає для росії
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Як заощаджувати та економити
Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 23:13

Finance.ua: Технічний дефолт – що це означає для росії

Пропонуємо до обговорення:
Коротко про головне
У ніч на понеділок 27 червня у росії минув пільговий період з виплати відсотків по суверенному боргу в іноземній валюті на суму близько 100 млн доларів.

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D2
 
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 23:14

Штаты, как вторая сторона войны в Украине, просто отказалось принимать оплату. Это, к сожалению, никак не повлияет на РФ. Ее ресурсы, наши "друзья" из Европы покупают в объемах больших, чем в 2021. Потому на продаже ресурсов, которые составляют 85% всего экспорта РФ (статистика за 2021
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Пон 27 чер, 2022 23:14

...РФ заработает больше, чем в 2021.
priem_metalla86
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