Коротко про головне
У ніч на понеділок 27 червня у росії минув пільговий період з виплати відсотків по суверенному боргу в іноземній валюті на суму близько 100 млн доларів.
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Як заощаджувати та економити
Додано: Пон 27 чер, 2022 23:13
Finance.ua: Технічний дефолт – що це означає для росії
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Дивися повний текст Технічний дефолт – що це означає для росії
Додано: Сер 29 чер, 2022 22:01
Это искусственный дефолт вызванный основным противником США, которые просто отказались принимать деньги.
На РФ, к сожалению, это никак не повлияет. С учётом того, что нефть и газ подорожали, а страны Европы (и не только они) закупили больше чем в прошлом году, то РФ заработала больше, чем в прошлом году.
Делайте пропаганду разумной! Надоедает читать такое...
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