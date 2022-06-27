В Україні арештували майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн, повідомляє Офіс генерального прокурора
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В Україні арештували майно «РусАЛу» та «Ростєху»
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Додано: Вів 28 чер, 2022 09:44
В Україні арештували майно «РусАЛу» та «Ростєху»
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Дивися повний текст
В Україні арештували майно «РусАЛу» та «Ростєху»
Додано: Вів 28 чер, 2022 09:45
Это все, за 4 месяца? видать кому-то нехило так насыпают чтоб не трогали рашкины активы....
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