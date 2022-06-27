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В Україні арештували майно
«РусАЛу» та «Ростєху»

В Україні арештували майно «РусАЛу» та «Ростєху»
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 09:44

В Україні арештували майно «РусАЛу» та «Ростєху»

Пропонуємо до обговорення:
В Україні арештували майно російських холдингових компаній на 4,5 млрд грн, повідомляє Офіс генерального прокурора

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В Україні арештували майно «РусАЛу» та «Ростєху»
R2
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Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 09:45

Это все, за 4 месяца? видать кому-то нехило так насыпают чтоб не трогали рашкины активы....
godGamer
 
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