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Державний банк майже вдвічі
підняв депозитні ставки

Державний банк майже вдвічі підняв депозитні ставки
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Вів 28 чер, 2022 16:41

Державний банк майже вдвічі підняв депозитні ставки

Пропонуємо до обговорення:
Укргазбанк другим серед держбанків підняв депозитні ставки, але значно суттєвіше за Укрексімбанк.

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Державний банк майже вдвічі підняв депозитні ставки
R2
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kemeron1990
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Как сделать бедных и глупых людей ещё беднее: просто забирать их деньги под 15% годовых при инфляции свыше 25%.
priem_metalla86
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