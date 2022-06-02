Укргазбанк другим серед держбанків підняв депозитні ставки, але значно суттєвіше за Укрексімбанк.
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Державний банк майже вдвічі підняв депозитні ставки
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Додано: Вів 28 чер, 2022 16:41
Державний банк майже вдвічі підняв депозитні ставки
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Державний банк майже вдвічі підняв депозитні ставки
Додано: Сер 29 чер, 2022 22:04
Как сделать бедных и глупых людей ещё беднее: просто забирать их деньги под 15% годовых при инфляции свыше 25%.
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