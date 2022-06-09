Про це заявив директор Департаменту громадських комунікацій КМДА Роман Лелюк.
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У КМДА пояснили, чи потрібно міняти документи, якщо вулицю перейменували
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Додано: Сер 29 чер, 2022 12:24
У КМДА пояснили, чи потрібно міняти документи, якщо...
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У КМДА пояснили, чи потрібно міняти документи, якщо вулицю перейменували
Додано: Сер 29 чер, 2022 12:24
С улицей понятно. А как насчёт изменения только почтового индекса? Правда, если "предельных сроков для этого нет", то и пофигу.
Додано: Сер 29 чер, 2022 22:08
А в КМДА объяснили зачем сейчас тратить деньги, которых и так дефицит, на переименование улиц?
Додано: Сер 29 чер, 2022 22:12
На переименование улиц никаких денег не жалко. В Одессе сейчас
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