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У КМДА пояснили, чи потрібно
міняти документи, якщо...

У КМДА пояснили, чи потрібно міняти документи, якщо...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:24

У КМДА пояснили, чи потрібно міняти документи, якщо...

Пропонуємо до обговорення:
Про це заявив директор Департаменту громадських комунікацій КМДА Роман Лелюк.

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У КМДА пояснили, чи потрібно міняти документи, якщо вулицю перейменували
R2
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 12:24

С улицей понятно. А как насчёт изменения только почтового индекса? Правда, если "предельных сроков для этого нет", то и пофигу.
moveton
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:08

А в КМДА объяснили зачем сейчас тратить деньги, которых и так дефицит, на переименование улиц?
priem_metalla86
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:12

  priem_metalla86 написав:А в КМДА объяснили зачем сейчас тратить деньги, которых и так дефицит, на переименование улиц?

На переименование улиц никаких денег не жалко. В Одессе сейчас очередная волна. Причём, именно под соусом, что в военное время старым названиям не место.
moveton
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