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Чи допоможуть курси трейдингу
торгувати на фондовому...

Чи допоможуть курси трейдингу торгувати на фондовому...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 13:57

Чи допоможуть курси трейдингу торгувати на фондовому...

Пропонуємо до обговорення:
Як показують Double Case відгуки, у трейдингу отримує прибуток той, хто не ризикує, а дотримується статистичних даних, а також має чітку стратегію. Спеціально для такого комплексного навчання представлений курс трейдингу Double Case.

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Чи допоможуть курси трейдингу торгувати на фондовому ринку з нуля?
R2
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"Вовкам" потрібні свіжі "вівці"
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 14:18

Re: Чи допоможуть курси трейдингу торгувати на фондовому...

хватит папа торговать, нечем сдачу сдавать (с)
cohan
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:09

Re: Чи допоможуть курси трейдингу торгувати на фондовому...

Однажды Джеф Безос, основатель Amazon, спросил у Уоррена Баффета: «Уоррен, вы же говорите такие простые вещи, почему же за Вами не повторяет огромное количество людей?» На что Уоррен Баффет ответил: «Потому что никто не хочет богатеть медленно». .
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 18:56

Дурні думкою багатіють...
blackwi
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Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 22:07

Потому что в бюджете дырка от бублика
priem_metalla86
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