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Середня ціна новобудов
у Києві (інфографіка)

Середня ціна новобудов у Києві (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Сер 29 чер, 2022 20:03

Середня ціна новобудов у Києві (інфографіка)

Пропонуємо до обговорення:
повідомив засновник M4U Володимир Даниленко агентству "Інтерфакс-Україна".

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Середня ціна новобудов у Києві (інфографіка)
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