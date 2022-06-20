повідомив засновник M4U Володимир Даниленко агентству "Інтерфакс-Україна".
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Середня ціна новобудов у Києві (інфографіка)
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Сер 29 чер, 2022 20:03
Середня ціна новобудов у Києві (інфографіка)
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Середня ціна новобудов у Києві (інфографіка)
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