Президент України Володимир Зеленський 29 червня ввів у дію положення про реєстр олігархів, яке цього ж дня затвердила Рада національної безпеки і оборони.
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Зеленський ввів у дію положення про реєстр олігархів. Що воно передбачає
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Додано: Чет 30 чер, 2022 10:05
Зеленський ввів у дію положення про реєстр олігархів. Що...
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Зеленський ввів у дію положення про реєстр олігархів. Що воно передбачає
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