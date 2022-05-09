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Зеленський ввів у дію положення
про реєстр олігархів. Що...

Зеленський ввів у дію положення про реєстр олігархів. Що...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
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Повідомлення Додано: Чет 30 чер, 2022 10:05

Зеленський ввів у дію положення про реєстр олігархів. Що...

Пропонуємо до обговорення:
Президент України Володимир Зеленський 29 червня ввів у дію положення про реєстр олігархів, яке цього ж дня затвердила Рада національної безпеки і оборони.

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Зеленський ввів у дію положення про реєстр олігархів. Що воно передбачає
R2
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