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Валютний прогноз: що буде з американським доларом?...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: П'ят 01 лип, 2022 20:22
Пропонуємо до обговорення:
Напередодні МВФ знизив очікуване зростання ВВП США на 2022 рік із 3,7% до 2,9%, а також переглянув аналогічний показник на 2023 рік із 2,3% до 1,7%.
Дивися повний текст Валютний прогноз: що буде з американським доларом? Настрої інвесторів визначать дані щодо ВВП США
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