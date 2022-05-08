|
|
ВР пропонує запровадити відсоткове відрахування для...
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Додано: Суб 02 лип, 2022 06:42
Пропонуємо до обговорення:
У Раді зареєстровано два законопроєкти щодо запровадження з 1 січня 2024 року механізму відсоткового відрахування для підтримки неприбуткових організацій.
Дивися повний текст ВР пропонує запровадити відсоткове відрахування для підтримки неприбутківців
-
R2
-
- Робот новин
-
- Повідомлень: 98058
- З нами з: 14.05.04
- Подякував: 0 раз.
- Подякували: 143 раз.
-
- Профіль
-
-
|
|
+ Додати
тему
|
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 42 гостей
Модератори:
Ірина_
, Модератор