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ВР пропонує запровадити
відсоткове відрахування для...

ВР пропонує запровадити відсоткове відрахування для...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 06:42

ВР пропонує запровадити відсоткове відрахування для...

Пропонуємо до обговорення:
У Раді зареєстровано два законопроєкти щодо запровадження з 1 січня 2024 року механізму відсоткового відрахування для підтримки неприбуткових організацій.

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ВР пропонує запровадити відсоткове відрахування для підтримки неприбутківців
R2
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