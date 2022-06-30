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Нульове розмитнення «все».
Чи існуватиме імпорт авто...

Нульове розмитнення «все». Чи існуватиме імпорт авто...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Суб 02 лип, 2022 19:16

Нульове розмитнення «все». Чи існуватиме імпорт авто...

Пропонуємо до обговорення:
Президент підписав закон про скасування «нульового» розмитнення. Це означає, що вже з 1 липня за розмитнення авто необхідно платити платежі у повному обсязі — мито, ПДВ та акциз.

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Нульове розмитнення «все». Чи існуватиме імпорт авто з-за кордону
R2
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