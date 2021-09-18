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Грошова допомога від
міжнародних організацій: у...

Грошова допомога від міжнародних організацій: у...
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Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 15:04

Грошова допомога від міжнародних організацій: у...

Пропонуємо до обговорення:
ПриватБанк розпочинає виплати переказів Western Union з грошовою допомогою внутрішньо переміщеним особам від міжнародних організацій для українців, які через війну були змушені шукати притулок у безпечних регіонах та яким на момент отримання допомоги виповнилося від 14 до 18 років.

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Грошова допомога від міжнародних організацій: у ПриватБанку почали виплати неповнолітнім
R2
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