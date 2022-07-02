Національний банк України оцінює падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі 2022 року в 40%. Це попередні дані.
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НБУ дав оцінку падіння економіки України під час війни
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Додано: Нед 03 лип, 2022 16:02
НБУ дав оцінку падіння економіки України під час війни
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Дивися повний текст
НБУ дав оцінку падіння економіки України під час війни
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