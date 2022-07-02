RSS
Finance.UA
Домашні фінанси
Міняйло
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Все про гроші: інші
фінансові ринки та послуги
/
Обговорення статей
/
НБУ дав оцінку падіння
економіки України під час війни

НБУ дав оцінку падіння економіки України під час війни
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Обговорення статей з фінансово-економічних та політичних тем. Новини економіки, наукові статті з економіки, ціни на золото, податковий кодекс, кредит МВФ та інші.
Для обговорення Новин, Статей та Оглядів, розміщених на FINANCE.UA
Повідомлення Додано: Нед 03 лип, 2022 16:02

НБУ дав оцінку падіння економіки України під час війни

Пропонуємо до обговорення:
Національний банк України оцінює падіння валового внутрішнього продукту (ВВП) України в другому кварталі 2022 року в 40%. Це попередні дані.

Дивися повний текст
НБУ дав оцінку падіння економіки України під час війни
R2
Аватар користувача
Робот новин
 
Повідомлень: 98065
З нами з: 14.05.04
Подякував: 0 раз.
Подякували: 143 раз.
 
Профіль
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Google [Bot] і 18 гостей
Модератори: Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Кремль штучно зміцнює рубль за рахунок економіки...
R2 » Нед 03 лип, 2022 13:37
1 70
Переглянути останнє повідомлення
Нед 03 лип, 2022 13:37
straponesa
Виїзд з України хочуть заборонити ще одній категорії...
R2 » Суб 02 лип, 2022 09:48
2 465
Переглянути останнє повідомлення
Суб 02 лип, 2022 20:29
kn207751
Страхові виплати під час війни: чому страхова може відмовити
R2 » Сер 29 чер, 2022 13:37
1 92
Переглянути останнє повідомлення
Сер 29 чер, 2022 13:37
spread

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
ПУМБ (1733)
03.07.2022 17:19
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.